Il vescovo di Oristano in visita all’ospedale per incontrare i malati e il personale sanitario 

Una visita ai malati, al personale medico, infermieristico e amministrativo per portare una parola di conforto e anche per sincerarsi sulla situazione dell’ospedale. È in programma oggi dalle 10 la visita al San Giuseppe Calasanzio di Isili di monsignor Roberto Carboni, vescovo di Oristano: un momento di incontro e di confronto sulla sanità del Sarcidano-Barbagia di Seulo, realtà che il monsignore conosce bene. In più di un’occasione negli anni scorsi ha ricevuto l’appello dell’allora parroco di Isili e cappellano dell’ospedale don Antonio Demurtas, e domenica scorsa in occasione delle cresime anche il sindaco Luca Pilia gli ha chiesto di far sentire la sua voce perché l’ospedale riprenda il suo vigore e offrira un servizio adeguato alle necessità del territorio.

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