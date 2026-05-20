Il vescovo Carboni in visita pastorale 

Comincerà con la celebrazione della cresima la visita pastorale del vescovo di Oristano Roberto Carboni nella parrocchia di Isili. La comunità si prepara così ad accogliere il prelato.

Domenica l’ingresso ufficiale e la confermazione di diciassette ragazzi proprio nella giornata in cui la Chiesa celebra la Pentecoste. Appuntamento alle 10 nella parrocchia di san Saturnino. Il vescovo si tratterrà anche nel pomeriggio per incontrare prima i fedeli che vorranno avere un colloquio personale e confessare, intorno alle 16,30 e il Consiglio Pastorale e per gli Affari Economici.

Monsignor Carboni tornerà a Isili giovedì 28 maggio. La sua visita riprenderà la mattina con la tappa nell’ospedale san Giuseppe Calasanzio per incontrare pazienti, personale medico, infermieristico e amministrativo, al fine di fare il punto su una situazione che il sacerdote conosce molto bene. La mattina si concluderà in comune con il sindaco, il Consiglio e i dipendenti.

Di pomeriggio è prevista la visita alla casa di riposo Casa Antonia per poi incontrare la comunità parrocchiale intorno alle 18. Nelle giornate di venerdì e sabato il Vescovo avrà modo di confrontarsi con tutte le realtà del paese, dalle scuole di ogni ordine e grado, alle associazioni di volontariato, al centro diurno per disabili, la Casa di riposo San Saturnino. (s. g.)

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