Il vescovo benedice la “Rivolta gialla” 

Monsignor Antonello Mura si unisce alla #rivoltagialla. L’elenco delle associazioni e dei comitati ogliastrini e non che hanno aderito all’iniziativa è lungo. L’idea è nata da #GiulemanidallOgliastra e Tutti uniti per l’ospedale, ma poi si è diffusa a macchia d’olio tra associazioni, comitati, istituzioni, commercianti e cittadini comuni che hanno aderito, mostrando il drappo giallo appeso alle proprie finestre e ai propri balconi.

Tra questi spicca la solidarietà del vescovo della Diocesi di Nuoro e Lanusei, Monsignor Antonello Mura. «Incoraggio e sostengo le ultime iniziative legate alla difesa dell'ospedale di Lanusei. La precarietà dei servizi offerti alla nostra gente sta alimentando la precarietà della tutela della salute, generando sfiducia nelle istituzioni preposte e perfino rassegnazione quando la malattia irrompe nella vita delle persone o non favorisce la possibilità di nascere nel nostro territorio».

Monsignor Mura si riferisce alle difficoltà che sta attraversando il sistema sanitario in Ogliastra, ciclicamente a corto di medici, ma soprattutto all’impossibilità, per le famiglie ogliastrine, di far nascere a Lanusei i propri figli, a causa della mancanza di pediatri e della conseguente chiusura del punto nascita. Monsignor Mura conclude: «Mantenere alta l'attenzione su questi temi, facendo di tutto perché non esca dall'agenda sociale e politica è un dovere civico e morale».

