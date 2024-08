Il vescovo bacchetta alla festa 

Centinaia di persone dalle prime luci dell’alba hanno partecipato ieri alla 124 esima festa religiosa del Redentore, con il pellegrinaggio sull’Ortobene che dal 29 agosto del 1901 vede ogni anno fedeli giungere da ogni angolo dell’Isola per rendere omaggio alla statua in cima alla montagna dei nuoresi. Simbolo di fede, devozione e identità. Momento di riflessione per un’intera comunità. Riflessione che nell’omelia il vescovo monsignor Antonello Mura, davanti alle autorità, cittadini e i cori Grazia Deledda e Barbagia ha incentrato sulla croce retta dal Redentore: «È la salvezza e la resurrezione». La resurrezione di una comunità superficiale e distratta, fatta da «professionisti della lamentela che si scansano opportunamente quando c’è da sporcarsi le mani».

Il pellegrinaggio

Già dal mattino l’Ortobene è un brulicare di fedeli. Il pellegrinaggio dalla cattedrale di Santa Maria della Neve, alle 6 vede quasi 400 persone percorrere l’antico sentiero di fede, lo stesso da 124 anni. Nel parco ad assistere all’omelia un migliaio di persone. Lungo la strada che porta sulla montagna, cartelli contro la speculazione energetica. Tutte le case dell’Ortobene si riempiono, mentre molti nuoresi scelgono i banchetti nel bosco. Altri approfittano dei locali aperti.

L’omelia

Il vescovo chiede da che parte è la società, «se dalla parte della vita e sosteniamo tutto quello che la difende, o tra coloro che la negano e la vogliono fare morire con le ingiustizie. Salute, educazione, famiglia, istruzione, lavoro, natura sono alcuni degli aspetti che misurano la nostra fiducia e la possibilità di risorgere e far risorgere, e non diciamo che questi temi non riguardano la fede: il test del Signore passa davanti alla decisione che prendiamo davanti al male, alla violenza, al sopruso. Vediamo solo il problema e non ci chiediamo quale sia la soluzione».

Poi monsignor Mura fa una domanda ai fedeli: «Oltre ad indignarci, cerchiamo parole e strade per far risorgere quanto sta morendo o rischia di morire senza il nostro impegno? Chiediamo di imparare ad estimare la verità senza diventare fanatici, ad amare il bene senza diventare cupi moralisti, amare il mistero senza diventare troppo devoti, accettare la fragilità senza andare alla deriva».

L’identità

Una festa del Redentore che per la prima volta ha visto la presidente della Regione, Alessandra Todde, partecipare vestendo l’abito tradizionale di Nuoro. Alla fine della celebrazione religiosa ha spiegato la sua scelta. «Il Redentore sull’Ortobene - ha detto - rappresenta per i nuoresi non solo la fede e la tradizione, ma anche l’identità. Sono molto fiera di rappresentare tutto il popolo sardo».

