Il vescovo  apre l’anno giubilare 

Una lunga processione, dalle cappella delle suore Figlie di San Giuseppe si è snodata per le vie della cittadina fino alla Cattedrale. I pellegrini della speranza si sono messi in marcia per celebrare l’evento insieme al vescovo Antonello Mura l’apertura dell’anno giubiliare nella Diocesi Ogliastra. Una giornata speciale cominciata alle 16 al carcere di San Daniele per la preghiera del vescovo con i detenuti e il personale della casa circondariale, i presbiteri e i diaconi. Alle 17 nella cattedrale di Santa Maria Maddalena la solenne celebrazione eucaristica, con parroci da tutta la Diocesi. Come simbolo dell’anno giubilare nella Diocesi Ogliastra è stato scelto il crocefisso opera di Giacomo Manzu, realizzato nel 1935. Sarà esposto per tutto l’anno giubilare nella cattedrale di Santa Maria Maddalena come segno e memoria della Misericordia del signore.

RIPRODUZIONE RISERVATA