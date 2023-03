Il vescovo al fianco degli operai 

Un silenzio surreale regna ogni giorno in fonderia e soprattutto la notte quando i lavoratori continuano la loro tenace protesta dormendo all’aperto all’ombra della grande ciminiera nel tetto degli spogliatoi.

La stanchezza inizia a farsi sentire ma è tenace la voglia di lottare ad ogni costo per difendere i circa 150 posti di lavoro (tra dipendenti diretti e indiretti delle ditte d’appalto) che ruotano intorno alla fonderia, l’ultimo gigante industriale rimasto in un territorio come il Medio Campidano diventato un cimitero di fabbriche. La lotta va avanti con forza come evidenziano gli Rsu Enrico Porceddu (Cisl), Carlo Ambus (Uil) e Cristiano Lixi (Cgil): «La fonderia ha più di 90 anni di attività e chiediamo di poter continuare a lavorare con dignità. La nostra protesta andrà avanti fino a quando non verrà trovata una soluzione e rimarremo in assemblea permanente finché l’azienda non procederà al riavvio degli impianti. Inoltre nel clima di incertezza generale sono in una situazione ancora più drammatica i lavoratori interinali perché non sappiamo ancora se potranno usufruire degli ammortizzatori sociali e per molte ditte d’appalto il contratto termina il 31 marzo».

A fianco dei lavoratori fa sentire la sua voce il vescovo della diocesi di Ales-Terralba padre Roberto Carboni che ha concelebrato la messa all’ingresso della fabbrica: «Più di 150 famiglie (1300 buste paga, considerando anche lo stabilimento di Portoscuso, tra dipendenti e indotto) rischiano di vedere andare in fumo lo stipendio mensile, il lavoro di una vita, la stabilità economica e sociale. Non è messo a rischio solo il lavoro dei singoli, ma la tenuta sociale di un territorio che già attraversa lunghi decenni di crisi e che rischia di aggravare ulteriormente la situazione, visto che da decenni è venuto a mancare tutto il grande comparto industriale legato al mondo delle miniere e all’industria pesante. Chiediamo che si trovino alternative alla chiusura e che si stabiliscano percorsi di crescita aziendale e non di dismissione, anche attraverso politiche volte al miglioramento delle condizioni di produzione e acquisto dell’energia elettrica, ma che non si mettano in discussione i posti di lavoro».

