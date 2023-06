Il vescovo ai fedeli: non andate agli incontri di Trevignano 

Civita Castellana. Il vescovo Marco Salvi invita i fedeli a disertare gli incontri di Trevignano - almeno fino al giudizio della commissione diocesana – dopo che Gisella Cardia ha dato appuntamento per domani ai suoi seguaci sulla collina di via Campo delle rose, dove intende leggere un messaggio che le avrebbe inviato la Madonna. Il vescovo chiede anche che i sacerdoti si astengano dall’esprimere pubblicamente «la loro opinione personale sul fenomeno» e ammonisce a non organizzare incontri «che diano l’impressione o la certezza che la Chiesa abbia autenticato i fatti di Trevignano». Paola Felli, portavoce di Cardia, si dice «preoccupata» e si chiede «quanto sarà imparziale il verdetto».

