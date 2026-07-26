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Decimomannu.
27 luglio 2026 alle 01:08

Il vertice Anas-Comuni per dare un’accelerata alla nuova Statale 130 

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Il futuro della mobilità nell’area metropolitana compie un passo decisivo. Entra nel vivo l’iter per il maxi-intervento di riqualificazione della Strada Statale 130 “Iglesiente”, un’opera da circa 300 milioni di euro pensata per azzerare gli incroci a raso lungo i dieci chilometri che collegano Cagliari a Decimomannu.

I riflettori sono puntati sugli incontri istituzionali previsti per questa mattina, quando i rappresentanti dell’Anas varcheranno le porte dei municipi di Elmas, Assemini e Decimomannu. Al centro della discussione ci sarà l’esame delle osservazioni locali sul progetto definitivo, che prevede quattro svincoli a livelli sfalsati e strade complanari.

Il termine per la presentazione di integrazioni e osservazioni da parte loro è scaduto il 23 giugno, la Conferenza di servizi che dovrà prendere le decisioni è stata convocata per il 26 agosto alle 10 alla direzione generale dei Lavori pubblici in viale Trento a Cagliari.

Si è reso necessario posticipare la seduta (prevista per il 24 luglio) proprio per esaminare approfonditamente le numerose osservazioni e richieste arrivate dalle amministrazioni locali.

Per i territori interessati si tratta di un’occasione cruciale per aumentare la tutela dei cittadini, l’eliminazione delle infrastrutture che interferiscono col tracciato e la verifica della conformità urbanistica in vista della seduta decisiva.

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