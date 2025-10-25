Il veronese Caprile e quel conto sempre aperto con l’Hellas  

È nato a Verona ed è cresciuto nel Chievo, ma Elia Caprile al Bentegodi ha giocato sempre e solo da avversario. E lo farà anche oggi col Cagliari, in una partita inevitabilmente speciale pur non essendo un ex: torna nello stadio della sua città d’origine, nel quale ha vinto 2 volte su 3, a 40 chilometri da San Zeno di Montagna dove è cresciuto e si è formato decidendo di fare il portiere. Il voler inseguire il sogno di diventare un numero 1 lo ha portato lontano da Verona e anche dall’Italia, col passaggio inglese al Leeds nel 2020-21, e adesso a 24 anni l'ha realizzato in maniera completa, perché dopo essersi affermato tra i portieri più forti della Serie A in tanti cominciano a intravedere un futuro con la maglia azzurra. Non quella del Napoli, già raggiunta per la gioia sua e del padre originario di Fuorigrotta, ma quella dell’Italia che indossava da piccolo: nel 2006, quando durante i Mondiali vinti dalla Nazionale si innamorò del ruolo con Buffon come idolo.

Grande protagonista

Ci sono le mani di Caprile sull’inizio di stagione del Cagliari, che deve a lui parte degli 8 punti conquistati nelle prime 7 giornate. Soprattutto quello dell'ultima trasferta a Udine, portato a casa anche grazie agli interventi decisivi su Atta, Piotrowski e nel primo minuto di recupero Davis per blindare un 1-1 prezioso. Senza dimenticare la vittoria sul Parma, col doppio prodigio sullo 0-0 su Pellegrino e Cutrone che ha dato il via al primo successo in campionato. Di parate ne ha compiute finora 25, su 33 tiri in porta concessi dal Cagliari: il 75,8%, che lo mette fra i migliori portieri per numero di interventi in questo avvio di Serie A (il primatista è Ivan Provedel della Lazio, 31 salvataggi su 38 conclusioni). Anche se, di contro, i rossoblù sono la squadra che ha chiuso meno partite con la porta inviolata: solo quella col Parma, stesso dato dell'Udinese.

Crescita evidente

Quando Caprile è arrivato a Cagliari a gennaio, in uno scambio di prestiti con Scuffet, era reduce da alcuni mesi in panchina al Napoli come vice di Meret (4 presenze in Serie A, 2 in Coppa Italia). Prima, il campionato d'esordio in A fatto a Empoli nel 2023-2024: 23 partite, ne avrebbe fatte anche di più senza un infortunio nella prima parte di stagione. Numeri praticamente raddoppiati in neanche un anno, perché con oggi salirà a 26 presenze in A col Cagliari più la Coppa Italia contro l'Entella. E a 5 contro l'Hellas, terza squadra affrontata più volte da avversario dopo Südtirol e curiosamente proprio Cagliari (6). Nel 2025 rossoblù, col riscatto esercitato a giugno a 8 milioni che sa molto di affare, raramente non è stato fra i migliori e a novembre diventerà padre. Da oggi, Caprile proverà con altre parate a raggiungere ulteriori traguardi: mantenere i rossoblù lontani dalla zona retrocessione e convincere Gattuso a chiamarlo in Nazionale a novembre, visto l'infortunio di venerdì del suo ex compagno di reparto Meret. In modo da continuare a realizzare i suoi sogni.

