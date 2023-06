Il Verona vince e resta in Serie A Dramma Spezia 

Spezia 1

Verona 3

Spezia (3-5-2) : Dragowski 5; Wisniewski 5.5 (8’ st Verde 6), Ampadu 7, Nikolaou 6; Ferrer 5 (39’ st Agudelo sv), Bourabia 6, Esposito 5.5 (39’ st Cipot sv), Zurkowski 6 (20’ st Kovalenko 5.5), Reca 6; Shomurodov 5, Nzola 5. In panchina: Zoet, Marchetti, Zovko, Ekdal, Krollis. Allenatore Semplici 5.5.

Verona (3-4-2-1) : Montipò 6; Magnani 6 (39’ Coppola sv), Hien 5.5, Dawidowicz 5.5 (14’ st Cabal 6); Faraoni 7, Tameze 6, Sulemana 6.5, Depaoli 6; Lazovic 6.5 (14’ st Verdi 6) Ngonge 8 (31’ st Terracciano 6); Djuric 7.5 (31’ st Gaich 6). In panchina: Berardi, Perilli, Doig, Veloso, Hrustic, Ceccherini, Lasagna, Braaf, Abildgaard, Kallon. Allenatore Zaffaroni 7.

Arbitro : Orsato di Schio 6.5.

Reti : 5’ pt Faraoni, 15’ pt Ampadu, 26’ e 38’ pt Ngonge.

Note : espulso al 23’ st Faraoni per fallo di mano volontario in area. Calcio di rigore sbagliato da Nzolà al 26′ st. Ammoniti Reca, Shomurodov, Esposito, Hien, Depaoli, Montipò, Ngonge. Angoli: 9-5. Recupero: 3’; 6’.

Reggio Emilia. Il Verona si conferma in serie A. Retrocede in B lo Spezia. Questo il verdetto dello spareggio salvezza giocato ieri sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ha sfruttato meglio le occasioni da rete il Verona, lanciato nel primo tempo dalla doppietta di Ngonge. Successivamente nella ripresa Montipò ha parato un rigore allo spezzino Nzola quando la partita si sarebbe potuta riaprire, con il Verona con un uomo in meno per l’espulsione di Faraoni. Lo Spezia è stato sorpreso all’inizio, ma soprattutto il terzo gol prima del riposo, ha tagliato le gambe alla squadra di Semplici che poi non ha trovato le forze per dimezzare lo svantaggio.

Tifoserie disposte nelle due curve, e sempre tenute a distanza prima e dopo il match. Prima parte della sfida nel segno del Verona che va al riposo con due reti vantaggio. Al 63’ gioco interrotto per lancio di fumogeni dalla curva dello Spezia verso l’area difesa dal portiere del Verona, Montipò. Lo Spezia con la forza della disperazione attacca a testa bassa, paga la serata no di Nzola e colpisce alla fine una traversa con Ampadu. È festa al fischio finale di Orsato per la curva del Verona. Giocatori dello Spezia in silenzio al cospetto dei proprio sostenitori: si rivedranno in B alla ripresa.

