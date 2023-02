Verona 1

Salernitana 0

Hellas Verona (3-4-2-1) : Montipò, Magnani (19’ st Dawidowicz), Hien, Coppola, Depaoli, Duda (40’ st Verdi), Tameze, Doig (40’ st Faraoni), Lazovic, Ngonge (30’ st Lasagna), Gaich (19’ st Abildgaard). Allenatore Zaffaroni.

Salernitana (3-5-2) : Sepe, Bronn, Ekong (37’ st Gyomber), Pirola (34’ st Valencia), Candreva (11’ st Coulibaly), Nicolussi Caviglia (11’ st Sambia), Vilenha, Crnigoj (11’ st Piatek), Bradaric, Bonazzoli, Dia. Allenatore Nicola.

Arbitro : Valeri di Roma.

Rete : 31’ pt Ngonge.

Note : ammoniti Bronn, Magnani, Coulibaly, Verdi e Pirola per gioco falloso.

Verona. Il Verona torna in lotta per la salvezza e avvisa Salernitana e Spezia. I gialloblù grazie a una rete di Ngonge battono i campani e riaprono il campionato. Sono 12 i punti conquistati in sette partite, da gennaio in poi un cammino da Europa. Per la Salernitana un brutto ko con un Nicola sempre sulla graticola. Partita tesa, duelli a tutto campo e primi 20’ di studio. Poi il Verona cresce e crea due occasioni, mancate per un soffio, sino alla rete di Ngonge su corss di Lazovic dal fondo. La Salernitana non reagisce e l’Hellas va vicino al bis. Nella rioresa Nicola cambia modulo e i suoi mettono più pressione alla difesa rivale ma non riescono a produrre sin quando Piatek si ritrova solo davanti a Montipò che devia in angolo con una prodezza. Finisce lì.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata