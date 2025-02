Il Verona va a fondo L’Atalanta passeggia e Retegui ne fa 4 

Verona 0

Atalanta 5

Hellas Verona (3-4-2-1) : Montipò, Daniliuc (24'st Valentini), Coppola, Ghilardi, Tchatchoua, Bernede (16'st Oyegoke), Niasse, Bradaric (16'st Dawidowicz), Suslov (34'st Lambourde), Sarr (16'st Kastanos), Mosquera. In panchina Berardi, Perilli, Faraoni, Lazovic, Okou, Ajayi, Cisse. All. Zanetti.

Atalanta (3-4-2-1) : Rui Patricio, Posch, Hien, Djimsiti (13'st Toloi), Cuadrado, Ederson (13'st Pasalic), De Roon (31'st Sulemana), Zappacosta (36'st Palestra), De Ketelaere (1'st Brescianini), Samardzic, Retegui. In panchina Rossi, Vismara, Bellanova, Ruggeri, Cassa, Vlahovic, Obric. All. Gasperini.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : 20' pt Retegui, 24' pt Retegui, 37' pt Ederson, 43' pt Retegui, 11' st Retegui.

Note : angoli 7-2, recupero 2' – 2'. Ammoniti Niasse, Ghilardi, Sulemana.

Verona. Atalanta a valanga al Bentegodi. La squadra di Gasperini ridicolizza il Verona con una cinquina pesante: immenso Retegui, autore di un bel poker (con Ederson a completare il 5-0 finale). Vanno già in campo gli ultimi arrivi del mercato, Posch per gli orobici, Bernede e Niasse (per lui uno scampolo già a Monza), per i padroni di casa. Passa al 20’ l'Atalanta: lancio di de Roon, controllo strepitoso di Deketelaere che salta Daniliuc e fa partire un bolide con il destro, palla che si stampa sul palo e pronto a centro area c'è Retegui a ribadire in rete. Poi il centravanti italo-argentino scaccia l'incubo del rigore fallito col Torino: Djimsiti lo serve nel cuore dell'area gialloblù, Retegui fa partire un rasoterra preciso di sinistro e niente da fare per Montipò. La terza rere dei nerazzurri apre una voragine: Ederson “scherza” con Coppola e Ghilardi e di destro infila sul palo opposto di Montipò. Sono passati solo 37' e non finisce qui. Punizione di de Roon, Posch la spizza sul palo e in agguato c'è ancora Retegui che al 43' la butta dentro, sono quattro per i nerazzurri e tre per l’italo-argentino.

La ripresa

Al primo affondo l'Atalanta passa ancora, spietato il sinistro chirurgico di Retegui che batte Montipò. Manca una mezz'ora abbondante alla fine ma la partita è finita da un pezzo.

