Il Verona trova il pari con il Monza 

Monza 0

Verona 0

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Izzo; Birindelli (29' st Pereira), Bondo (25'st Gagliardini), Pessina, Zerbin (25' st Kyriakopoulos); Colpani, Dany Mota (17' st V. Carboni); Colombo (17' st Djuric). In panchina Sorrentino, Mazza, Donati, Caldirola, Machin, Akpa-Akpro, Bettella, Maldini. All. Palladino.

Verona (4-2-3-1) : Montipò; Tchatchoua (12' st Centonze), Magnani, Dawidowicz (34' st Coppola), Cabal; Duda, Serdar; Noslin (1' st Vinagre), Folorunsho, Lazovic (27' st Silva); Swiderski (12'st Bonazzoli). In panchina Chiesa M., Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Charlys. All. Baroni.

Arbitro : Massa di Imperia.

Note : angoli 4-2 per il Monza. Rec. 0' e 5' . Ammoniti Centonze, Folorunsho, Bondo.

Il Monza mette via un altro punto salvezza e aumenta il margine su chi insegue, dando modo di sorridere anche all'Hellas. Baroni non ha voglia di scherzare: partenza forte con il destro di Lazovic, fuori di poco. Gol sarebbe invece quello di Colombo: Birindelli recupera in trequarti e il 9 dei brianzoli insacca, ma la posizione di partenza era in evidente fuorigioco. È un Verona vivo, quello del primo tempo. E la voglia d'attaccare è quella che contagia anche i tifosi, che non risparmiano cori di dura contestazione nei confronti del presidente Maurizio Setti.

Da parte sua il Monza è altrettanto pimpante quando si tratta di offendere. Azione da manuale al minuto 19, con Birindelli che dà il via con un esterno per Zerbin, bravo a chiudere la triangolazione con il cross per il tuffo di testa dell'ex Pisa: Montipò respinge e Colpani in mezza rovesciata, schiaccia troppo e la palla rimbalza fuori. La partita nel primo tempo ha tanto da dire: appena dopo la mezzora, Swiderski dalla sinistra taglia l'area con un rasoterra sul secondo per Folorunsho, anticipato in angolo dalla spaccata bassa da Andrea Carboni. Bravo a replicare a distanza di pochi minuti di testa in fase di ripiegamento difensivo, prima che Serdar in area spari alto una girata di destro.

A dimostrazione di una prima frazione senza requie, non c'è neanche recupero prima del cambio campo. Che anticipa una ripresa con meno acuti. Al di là dei tentativi ospiti (Serdar e Duda) e dei padroni di casa (Colpani, Andrea Carboni di testa e di sinistro), il brivido lo regala Massa quando indica il dischetto per un mani di Duda che non c'è. Il Var rettifica l'intervento dell'arbitro e fa sì che sia un punto a testa.

