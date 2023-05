Il Verona sogna ma scivola al 96’ 

Empoli (4-2-3-1) : Vicario, Ebuehi (31'st Stojanovic), Ismajli, Luperto, Cacace, Haas (21'st Henderson), Grassi, Akpa Akpro (31'st Vignato), Fazzini (11'st Destro), Cambiaghi, Piccoli (11'st Satriano). In panchina Perisan, Ujkani, Angori, Walukiewicz, Tonelli, Ignacchiti, Pjaca. All. Zanetti

Verona (3-5-1-1) : Montipò, Magnani, Hien, Cabal (1'st Ceccherini), Terracciano (14'st Faraoni), Veloso (14'st Gaich), Sulemana, Depaoli, Tameze (30'st Abildgaard), Ngonge (37'st Coppola), Djuric. In panchina Perilli, Berardi, Ceccherini, Zeefiuk, Joselito, Hrustic, Verdi, Braaf, Kallon, Cissè, Cazzadori. All. Zaffaroni

Verona 1

Empoli 1

Arbitro : Chiffi di Padova

Reti : nel st 16' Gaich, 51' Stojanovic

Lo sloveno Stojanovic manda il Verona all'inferno. La rete di Gaich porta il Verona a un passo dalla salvezza, ma il diagonale del neoentrato empolese, sei minuti dopo il 90’, zittisce il Bentegodi e firma un pari che serve all'Hellas solo per affiancare lo Spezia. Nel turno conclusivo il Verona farà visita al Milan, lo Spezia sarà di scena all'Olimpico contro la Roma. Primo tempo di grande equilibrio, succede tutto nella ripresa. Al quarto d'ora il Verona va in vantaggio. Vicario respinge corto su Ngonge, di Gaich il tap-in vincente. il pari nel recupero: il diagonale di Stojanovic al minuto 96 non lascia scampo a Montipò, Bentegodi ammutolito. E ora tutto si decide, per il Verona, a San Siro.

