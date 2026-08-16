Il Verona sfiderà il Cagliari ai sedicesimi 

Sarà il Verona l’avversario del Cagliari ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, a settembre alla Domus con data e orario ancora da definire. L’Hellas ha superato ieri sera 5-4 ai rigori (2-2 al 90’) la Virtus Entella, complici ben tre errori dal dischetto degli ospiti su cinque calciati (decisivo il palo di Tirelli dopo la rete di Edmundsson). Nei tempi regolamentari erano stati i liguri a portarsi avanti per primi, con Guiu al 16’, prima del capovolgimento di fronte del Verona firmato Compagnon (20’) e Sarr (36’, con una splendida azione personale), nella ripresa il pari di Franzoni su rigore all’85’.

Le altre qualificate

Clamorosa eliminazione della Lazio, finalista della scorsa Coppa Italia, che perde 0-2 all’Olimpico contro il Mantova (squadra di Serie B). A punire i biancocelesti sono l’ex Torres Ruocco al 75’, deviando un cross da destra mancato da Mandas, e Cajazzo al 97’ in campo aperto su contropiede con la squadra di Gattuso tutta in avanti (portiere incluso).

Vince 4-1 il Genoa contro l’Ascoli ma a passare per primi sono gli ospiti, con un sinistro di Silipo deviato da Otoa al 25’ per superare Bijlow. I rossoblù però ribaltano la situazione prima dell’intervallo, pareggia Marcandalli di testa al 42’ su corner e trova il vantaggio Baldanzi al 45’ con un mancino rasoterra che sbatte sul palo ed entra. Su errore in uscita della difesa dell’Ascoli Frendrup serve Colombo, sinistro in piena area ed è il tris (al 61’) che tranquillizza il Grifone, in gol poi con Havel all’80’.

Ed è 4-1 anche per il Frosinone neopromosso in A sulla Juve Stabia, con la gara messa in discesa da un piazzato di Kvernadze al 20’ e da un gran tiro da fuori di Cichella al 29’. Raimondo chiude i conti in tap-in al 38’, nella ripresa accorcia Candellone (48’) ma i ciociari completano il poker con la doppietta di Kvernadze al 71’.

Il programma

I trentaduesimi di Coppa Italia finiscono oggi. Alle 18 il derby toscano Pisa-Empoli, poi Sassuolo-Cesena alle 18.30, Cremonese-Sampdoria alle 20.45 (a Bolzano) e Palermo-Lecce alle 21.15.

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