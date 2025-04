Il Verona senza il suo cannoniere 

Domani sera il Verona torna davanti al suo pubblico per una sfida che potrebbe valere la quasi certa salvezza. Contro il Cagliari potrebbe davvero essere l’ultimo sforzo per i gialloblù in cerca dei punti per blindare la loro permanenza nella massima serie.

Dopo 33 giornate, la squadra di Zanetti occupa il 14° posto con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 19 sconfitte. Numeri che raccontano di una stagione complicata, segnata da troppi passaggi a vuoto e da una difesa che ha concesso ben 60 reti, la quarta peggiore del campionato. Punto debole dei veneti che rispetto al Cagliari hanno incassato 11 gol in più. Sul piano offensivo, l’Hellas fatica a trovare continuità: appena 30 i gol realizzati finora, con Casper Tengstedt miglior marcatore con 6 reti in campionato, ora infortunato. Il Bentegodi, tradizionalmente punto di forza, quest’anno non è stato proprio un fortino inespugnabile: solo 4 i successi casalinghi, ma con squadre di alta classifica come Napoli, Roma e Fiorentina, l’altro è arrivato col Venezia.

Proprio l’uomo più pericoloso, il cannoniere Tengsted, non riesce a recuperare per il match di domani sera, a causa di un problema muscolare che lo ha spesso bloccato da gennaio a oggi. Out anche Dawidowicz e il lungodegente Harroui.

