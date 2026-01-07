Il Verona rallenta un brutto Napoli 

Napoli 2

H. Verona 2

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez (9’ st Spinazzola), Elmas (17’ st Marianucci), Lang (31’ st Lucca), Hojlund. Allenatore Conte.

Verona (3-5-2) : Montipò, Nunez, Bella-Kotchap, Valentini, Bradaric (32’ st Nelsson), Niasse (41’ st Serdar), Gagliardini, Bernede, Sarr (19’ st Giovane), Frese, Orban (41’ st Mosquera). Allenatore Zanetti.

Arbitro : Marchetti di Ostia.

Reti : pt 16’ Frese, 27’ Orban (r); st 8’ McTominay, 36’ Di Lorenzo.

Note : ammoniti Bradaric, Bella-Kotchap, Orban.

Napoli. Il Napoli frena clamorosamente al Maradona col Verona, contro il quale rischia addirittura di perdere come all’andata. Gli scaligeri, in lotta per salvarsi, vanno sul doppio vantaggio davanti ai campioni d’Italia sotto tono: dopo la rete di Frese al 16’ il raddoppio è di Orban su rigore. Nella ripresa i padroni di casa vanno all’assalto e accorciano col solito McTominay all’8’, poi si vedono negare due gol: uno per un fallo di mano molto dubbio di Hojlund e un altro per fuorigioco. Solo al 36’ un tiro di prima intenzione di Di Lorenzo su cross basso dalla fascia si infila in rete per il 2-2. C’è il tempo per ribaltare la gara ma il Napoli ha le ruote sgonfie e Giovane si divora il gol-vittoria per l’Hellas.

