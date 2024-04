Il Verona “piange” per le due occasioni 

Il Verona resta a pari punti col Cagliari e, pur fra numerose difficoltà stagionali, si sta giocando tutte le sue carte per salvarsi. «Potevamo anche perdere, ma ci prendiamo questo pareggio», dice il difensore Giangiacomo Magnani, «un punto importante ma che ci lascia l'amaro in bocca, per le due occasioni che abbiamo avuto. Una prova positiva, anche dal punto di vista fisico abbiamo lavorato e recuperato i nazionali. Ci dà slancio per affrontare le prossime otto giornate, che saranno tutte difficili. A partire dal Genoa, che è fondamentale: lo stadio dovrà darci una grande mano».

In panchina

Al posto dello squalificato Marco Baroni rimasto in tribuna, c'era il suo vice Fabrizio Del Rosso. Anche per lui risultato giusto: «Alla fine direi che il punto soddisfa tutti quanti, ma ci porteremo dietro per qualche giorno le occasioni mancate». Ha pagato la scelta di rilanciare Bonazzoli, così come il recupero all'ultimo di tre giocatori: «Swiderski aveva mal di schiena e ha provato di mattina in hotel, anche Suslov e Folorunsho avevano dei problemi. Bonazzoli titolare perché poteva mettere in difficoltà i due centrali con la sua velocità: così è stato».

RIPRODUZIONE RISERVATA