Il Verona passa a Salerno e conquista la salvezza 

Salernitana 1

Verona 2

Salernitana (3-4-2-1) : Fiorillo; Pierozzi, Fazio (26’ st Manolas), Pirola (1’ st Candreva); Zanoli, Coulibaly (1’ st Maggiore), Basic, Sambia; Tchaouna, Kastanos (38’ st Vignato); Weissman (31’ st Fusco). Allenatore Colantuono.

Verona (4-2-3-1) : Montipó; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal (22’ st Magnani); Duda, Serdar; Suslov (36’ st Silva), Folorunsho (36’ st Swiderski), Lazovic (46’ st Vinagre); Noslin. Allenatore Baroni.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : nel pt al 22’ Suslov, al 48’ Folorunsho; nel st al 45’ Maggiore.

Note : ammoniti Sambia, Basic, Duda, Tchaouna, Serdar per gioco falloso.

Salerno. Come da pronostico, il Verona batte la Salernitana all’Arechi e conquista la salvezza con una giornata d’anticipo: la vittoria porta gli scaligeri a quota 37 punti rendendoli irraggiungibili per l’Empoli, terzultimo a 33. Staccata anche l’Udinese (34) e superati il Frosinone (35) e il Cagliari (36). I gialloblù di Baroni hanno chiuso i conti già nel primo tempo grazie alle reti messe a segno da Suslov al 22’ e da Folorunsho al 48’. Di Maggiore al 90’ la rete per i padroni di casa, retrocessi da tempo. Per l’Hellas si tratta di una vera impresa: la squadra sul mercato di gennaio era stata completamente rivoluzionata.

RIPRODUZIONE RISERVATA