Serie A.
16 settembre 2025 alle 01:21

Il Verona non passa, la Cremonese deve ringraziare Audero 

Hellas Verona 0

Cremonese 0

Hellas Verona (3-5-2) : Montipò, Nunez, Nelsson, Frese (25'st Bella-Kotchap), Belghali, Serdar, Bernede (34'st Niasse), Gagliardini (29' pt Akpa Akpro, 34' st Al-Musrati), Bradaric, Orban (34'st Sarr), Giovane. In panchina Perilli, Toniolo, Slotsager, Oyekoge, Ebosse, Yellu, Kastanos, Ajayi, Vermesan). All. Zanetti.

Cremonese (3-5-2) : Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Zerbin (40'st Floriani Mussolini), Collocolo, Bondo (12' st Grassi), Vandeputte (12' st Sarmiento), Pezzella, Bonazzoli (12' st Vardy), Sanabria (21' st Vasquez). In panchina Nava, Silvestri, Ceccherini, Folino, Faye, Lordkipanidze, Moumbagna, Johnsen). All. Nicola.

Arbitro: Arena di Ercolano.

Note: ammoniti Serdar, Giovane, Collocolo. Rec. 2'pt – 4'st. Angoli 10-1 per il Verona.

Si ferma a Verona la cavalcata della Cremonese. La squadra di Nicola al Bentegodi deve dire più volte grazie ad un Audero in stato di grazia. Il portiere indonesiano è decisivo sui tanti tiri degli attaccanti gialloblù. Un Verona superiore per passo, voglia, cattiveria agonistica e che avrebbe meritato la vittoria. La gara vive diverse fasi, avvio incoraggiante, poi una pausa anche sotto il profilo del ritmo, quindi un paio di fiammate Hellas. Sulla prima bravo Audero a chiudere lo specchio al brasiliano Giovane, sulla seconda il sinistro del gialloblù esce di un soffio. Ma è sempre Audero il salvagente della Cremonese. Prima protegge bene il primo palo sul destro secco di Orban, poi è ancora decisivo in uscita bassa su Bradaric. Nicola fa esordire Vardy, ma è ancora Audero protagonista. Nel finale palla gol clamorosa di Sarr, ancora una volta Audero si supera. Un pareggio che la Cremonese strappa con i denti.

