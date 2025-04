Il Verona nell’ultimo mese ha frenato  Lunedì caccia ai punti per la salvezza 

Due vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Le ultime dieci uscite del Verona raccontano di una squadra che cammina sul cornicione ma che gode comunque di un discreto vantaggio sulla zona pericolo. La vittoria al “Bentegodi”, manca dal 23 febbraio, quando una rete di Bernede al 95’ fermò la corsa della Fiorentina verso i piani alti della classifica. Tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite, Zanetti è alle prese con un finale di stagione dove salvare la faccia e il campionato rappresenterebbe l’ottenimento dell’obiettivo dichiarato in avvio di stagione. La squadra segna poco, ma non è l’unico dei problemi.

Uno sguardo al calendario che attende il Verona, nelle cinque giornate che mancano alla fine del campionato, evidenzia che la squadra di Zanetti può contare su una serie di sfide abbastanza favorevole, con tre scontri diretti al Bentegodi con Cagliari, Como e Lecce. E due trasferte, una da considerare proibitiva contro una Inter assetata di punti, mentre l’ultimo impegno della stagione, a Empoli, potrebbe arrivare quando la classifica della Serie A avrà già emesso i suoi verdetti. Ma attenzione: una vittoria contro i rossoblù di Davide Nicola potrebbe garantire un posto nella prossima Serie A forse già dal punto di vista artimetico. Fra Cagliari e Lecce, per Zanetti diventa obbligatorio fare punti.

Dal campo

Lunedì sera il tecnico gialloblù dovrà fare a meno di Dawidowicz. Il difensore polacco, che ha subito di un problema muscolare, non sarà convocato. In attacco, la formazione veronese si affiderà si affida a Sarr e Mosquera, finora in gol rispettivamente 4 e 5 volte.La squadra ieri si è allenata al centro sportivo “Paradiso” di Castelnuovo, per l’attaccante Casper Tengstedt ancora lavoro differenziato, in modo da proseguire nel programma di recupero e dare il suo contributo nella volata finale.

La salvezza

Intervistato dall’Arena, il difensore argentino Nicolas Valentini ha dato la sua valutazione sul match di lunedì sera con i rossoblù, che in classifica hanno 2 punti in meno rispetto alla formazione di Zanetti. «Contro il Cagliari dobbiamo fare una grande gara – ha dichiarato VAlentini – la prima idea è ovviamente quella di vincere, poi è chiaro che con la nostra classifica possiamo anche accontentarci di un punto». Una sorta di dichiarazione di intenti che significa “rischieremo poco”. Poi la chiusura: «Abbiamo comunque la salvezza alla nostra portata», un chiaro messaggio all’ambiente, dove il traguardo non è dato ancora per raggiunto.

La probabile formazione

Verona (3-4-1-2) : Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Fares, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.

Indisponibili: Harroui, Tengstedt, Dawidowicz.

