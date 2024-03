Il Verona inguaia il Lecce 

Lecce 0

Verona 1

Lecce (4-3-3) : Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (25' st Dorgu); Gonzalez, Ramadani (37' st Blin), Oudin (37' st Pierotti) Almqvist (15' st Piccoli), Krstovic, Banda (25' st Sansone). In panchina Samooja, Borbei Rafia, Venuti, Berisha. Allenatore D'Aversa.

Verona (4-2-3-1) : Montipò; Tchatchoua (13' s Centonze), Coppola, Magnani, Cabal; Duda, Serdar (31' st Dani Silva); Suslov (41' st Henry), Folorunsho, Lazovic (31'st Mitrovic); Noslin (13' st Swiderski). In panchina Chiesa, Perilli, Vinagre, Charlys, Belahyane, Tavsan, Bonazzoli. Allenatore Baroni.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 17' Folorunsho.

Lecce. È il Verona a fare festa nella sfida salvezza dell'ora di pranzo. Grazie a un gol di Folorunsho, complice una deviazione di Baschirotto, sbanca il Via del Mare e scavalca i salentini inguaiandoli. Lecce in caduta libera con un punto nelle ultime cinque gare, termina la gara tra i fischi assordanti dello stadio, con la parte più calda della tifoseria che esorta D'Aversa a togliere il disturbo. Finale molto caldo, a farne le spese Henry e lo stesso allenatore giallorosso. D’Aversa colpisce addirittura con una testata il francese. Durissima la condanna dello stesso club pugliese con un comunicato: «Il Lecce, con riferimento all'episodio che ha visto coinvolto D'Aversa e il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi e ai valori dello sport». A seguire le scuse del tecnico, con una precisazione, però: «Chiedo scusa a tutti e al contempo riscostruire il triste e spiacevole episodio che mi ha visto protagonista in negativo. Sono venuto a contatto testa a testa con Henry, ma non ho colpito con una testata il calciatore veronese, né l'ho ricevuta da lui. Si è trattato di un contatto fisico, di un pessimo esempio, di un'immagine antisportiva figlia della grande tensione e dell'adrenalina che però non devono e non vogliono essere mie scusanti né attenuanti».

Il match

Il Verona sblocca il risultato già al 17’. Bella azione in velocità che libera Folorunsho al tiro dal limite dell'area: sinistro deviato da Baschirotto e tocco che spedisce il pallone nell'angolino. Il Lecce prova a reagire ma questa reazione porta solo una serie di corner che non sortiscono alcun effetto, con Montipò attento quando chiamato in causa. E quando non ci arriva il portiere, ecco la traversa che ferma un tiro a giro di Almqvist. Il Lecce tenta l’assalto finale, il Verona resiste. Cinque minuti di recupero e nervi tesi con un post gara da dimenticare.

