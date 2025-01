Il Verona in dieci resiste agli assalti dell’Udinese 

Verona 0

Udinese 0

Verona (3-4-1-2) : Montipò, Dawidowicz, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric (36’ st Daniliuc), Suslov (36’ st Magnani), Tengstedt (28’ st Belahyane), Sarr (11’ st Mosquera). Allenatore Zanetti.

Udinese (3-5-2) : Sava, Solet, Bijol, Kristensen, Ehizibue (32’ st Modesto), Lovric (22’ st Atta), Karlstrom (32’ st Sanchez), Payero (22’ st Ekkelenkamp), Kamara, Thauvin, Lucca (39’ st Bravo). Allenatore Runjaic.

Arbitro : Dionisi di L’Aquila.

Note : espulso al 27’ st Serdar per doppio giallo; ammoniti Serdar, Suslov, Karlstrom, Tchatchoua.

Verona. Dopo 19 partite arriva il primo pari per il Verona. Con l’Udinese finisce senza reti, i friulani nel finale non sfruttano la superiorità numerica per il doppio giallo a Serdar e vedono nella paratona di Montipò sul destro di Atta (palla deviata sulla traversa) la grande occasione mancata. Prima frazione di grande fisicità ma poche emozioni e occasioni. Un destro di Serdar messo in angolo da Sava, una punizione a giro di Thauvin che Montipò smanaccia sopra la traversa.

Nella ripresa Tengstedt calcia debole e centrale, Lovric colpisce al volo ma Montipò è reattivo, Kamara sciupa un rigore in movimento. Poi Serdar entra in ritardo su Thauvin e si becca il secondo giallo. Il Verona alza il fortino, il destro di Atta chiude il match.

