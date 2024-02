Il Verona fa tremare la Juve 

Verona 2

Juventus 2

Hellas Verona (4-2-3-1) : Montipò, Tchatchoua (40'st Coppola), Magnani, Dawidowicz, Cabal, Duda, Suslov, Dani Silva (40'st Henry), Folorunsho (29'st Belahyane), Lazovic (29'st Vinagre), Noslin (20'st Swiderski). In panchina Chiesa, Perilli, Tavsan, Mitrovic, Centonze, Charlys, Bonazzoli. All. Baroni.

Juventus (3-5-2) : Szczesny, Danilo, Gatti (11'st Alex Sandro), Rugani, Cambiaso (36'st Weah), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (11'st Chiesa), Vlahovic (36'st Milik), Yildiz (22'st Alcaraz). in panchina Pinsoglio, Scaglia, Iling-Junior, Miretti, Djaló, Nicolussi Caviglia, Nonge. All. Allegri.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : nel pt 11' Folorunsho, 27' Vlahovic (rig); nel st 8' Noslin, 10' Rabiot.

Note : angoli 5-4, rec. 3 e 6'.

La Juve non vince più. Quarta giornata senza conquistare i tre punti per i bianconeri che non vanno oltre il pareggio al Bentegodi di Verona e ora si trovano a -9 dall'Inter capolista, un potenziale -12 visto che i nerazzurri hanno una gara da recuperare. Non solo la rimonta sembra ormai una chimera, ma oggi il Milan in caso di vittoria potrebbe soffiare il secondo posto alla squadra di Allegri.

Non aver vinto in casa della terz'ultima in classifica è certo una nota a demerito, ma che un po' va valutata in rapporto all'ottima prestazione del Verona. Due volte avanti i gialloblù due volte ripresi da una Juventus che con l'inserimento di Chiesa e il passaggio al 4-3-3 è sembrata più viva e pericolosa Il Verona in avvio sorprende i bianconeri. Il sinistro con cui Folorunsho batte Szczesny è un colpo da campione, palla al volo nell'angolo alla sinistra di Szczesny. Il pari arriva su rigore: il sinistro di Kostic è parato dalla mano di Tchatchoua. Giusto il penalty, che Vlahovic trasforma con un gran sinistro, toccando quota 13.

La ripresa

Verona in vantaggio sull'asse Suslov-Folorunsho-Noslin con l’olandese che rasoterra batte Szczesny. Bianconeri di nuovo in pista in 2'. Rabiot dentro l'area ha il tempo di controllare e con il sinistro freddare Montipò. Partita vibrante, con l'ingresso di Chiesa è davvero un'altra Juventus. Danilo zoppica, Allegri non ha più cambi e i bianconeri giocano gli ultimi 10’ praticamente in dieci. Baroni prova le due punte gettando nella mischia Henry ma l'occasione è della Juve con Montipò di piede che respinge il destro ravvicinato di Chiesa.

