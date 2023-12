Il Verona conquista un punto con un solo tiro in porta  

Verona 1

Lazio 1

Verona (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Coppola (42'st Magnani), Amione, Terracciano, Folorunsho (12'st Hongla), Duda, Serdar (1'st Lazovic), Ngonge, Suslov (31'st Mboula), Djuric (12'st Henry). In panchina Berardi, Perilli, Doig, Kallon, Saponara, Magnani, Cabal, Charlys, Bonazzoli. All. Baroni.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Gila, Marusic (28'pt Hysaj, 39'st Pellegrini), Guendouzi (39'st Vecino), Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile (26'st Castellanos), Zaccagni (26'st Pedro). In panchina Sepe, Mandas, Kamada, Gonzalez, Basic, Cataldi, Ruggeri, Sanà. All. Sarri.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Reti: 22' pt Zaccagni, 25' st Henry.

Note: angoli 7-1 Lazio, rec.: 2' e 5'. Espuls: al 32'st Duda, ammoniti Duda, Marusic, Hysaj, Felipe Anderson e Pedro.

Il Verona conquista un punto con un solo tiro verso la porta di Provedel. La Lazio domina ma sciupa troppo e prende sottogamba l'Hellas. La partita si accende con la rete capitolina: al 22’ Felipe Anderson serve rasoterra sul primo palo e Zaccagni si inventa un colpo di tacco di straordinaria bellezza. A inizio ripresa Baroni inserisce un giocatore più offensivo come Lazovic. La Lazio si adagia, un tiro cross di Ngonge mette in crisi Provedel che smanaccia corto e male, Suslov sbaglia il tiro ma offre l'assist a Henry che accompagna di petto nella porta ospite per il pari. Alla fine festeggia per l'insperato punto il pubblico gialloblù.

