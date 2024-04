Il Verona cerca punti salvezza con gli eroi di Liverpool 

Bergamo. Parola d’ordine per l’Atalanta, puntare il quinto posto che varrebbe il ritorno in Champions League passando dal campionato. Nel posticipo di oggi, ospitando il Verona, otto giorni dopo la sconfitta di Cagliari e a metà strada col ritorno dei quarti di Europa League dopo il 3-0 a Liverpool, i rischi non mancano: farsi distrarre dal sogno della semifinale a un passo e perdere ancora punti con la pericolante di turno. Ben 8, fin qui, lasciati per strada sugli incroci pericolosi con la salvezza, compresi il ko a Frosinone e l’1-1 con l’Udinese all’andata.

Per l’allenatore Gian Piero Gasperini il turnover mirato è d’obbligo, vista la coperta corta in difesa, dove il convalescente Scalvini si rivedrà con l’Empoli a fine mese e Kolasinac strappa la convocazione all’ultimo dopo il parziale rientro in gruppo alla vigilia dell’impegno coi gialloblù. Sicura la conferma in panchina di Bonfanti, che ha saltato l’Under 23, per coprire insieme a Palomino le spalle al trio titolare Toloi-Hien-Djimsiti. De Roon, che ha giocato ad Anfield da terzo di difesa, è squalificato al pari di Zappacosta, il quale a sua volta spalanca la strada a Holm sulla corsia destra con Ruggeri a sinistra. In mediana, nuovamente Pasalic al fianco di Ederson come giovedì. In porta, ci sarà Carnesecchi. Davanti, la possibilità di scelta più ampia, tranne Koopmeiners che non ha sostituti sulla trequarti, avendo Lookman riposato in Europa. Il nigeriano potrebbe partire accanto a Scamacca come a Cagliari, oppure in un attacco senza centravanti insieme a De Ketelaere, 89 minuti col Liverpool sulle gambe prima del subentro di Miranchuk nel finale.

Nell’altro posticipo di oggi, la Fiorentina contro il Genoa cerca i punti per avvicinarsi alla zona Uefa.

RIPRODUZIONE RISERVATA