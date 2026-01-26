Il Verona affonda: cade con l’Udinese ed è ancora ultimo 

Verona 1

Udinese 3

Verona (3-5-2) : Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola (22’ st Niasse), Serdar (22’ st Harroui), Gagliardini, Bernede (37’ st Kastanos), Bradaric (37’ st Oyegoke); Orban, Sarr (25’ st Isaac). Allenatore Zanetti.

Udinese (4-4-1-1) : Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura (44’ st Goglichidze); Zanoli (32’ st Ehizibue), Miller (32’ st Zarraga), Karlstrom, Ekkelenkamp (37’ st Lovric); Atta; Davis (37’ st Gueye). Allenatore Runjaic.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : pt 22’ Atta, 25’ Orban; st 13’ Zanoli, 21’ Davis.

Note : ammoniti Lirola, Gagliardini.

Verona. L’Udinese passa al Bentegodi, aggancia la Lazio e decreta un possibile verdetto per il Verona. La dodicesima sconfitta stagionale, quarta di fila in casa, sa tanto di sentenza. L’Hellas è ultimo e dovrà compiere un miracolo per conquistare la salvezza. Troppo fisica e tosta l’Udinese. Il gol di Zanoli mette alle corde una squadra fragile, che riesce a pareggiare una prima volta ma non la seconda. Il Verona è verticale, l’Udinese tiene la palla. Al 22’ un tiro a giro di Atta, deviato involontariamente da Slotsager, beffa Perilli. La reazione scaligera è immediata e dopo 3’ Orban protegge la palla in area e pareggia.

Nella ripresa gli ospiti con Zanoli segnano un gol fantastico e vanno sul 2-1, poi Davis chiude il match con un sinistro potente sotto la traversa. Zanetti è a rischio esonero.

