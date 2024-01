«Il vero vantaggio?  Far scoprire la città come destinazione» 

Se l’approccio è quello di considerare le navi da crociera come parte integrante del territorio delle nuove destinazioni, per stringere nuove relazioni, far conoscere le eccellenze locali, generare valore condiviso, allora la strada è quella giusta. Dunque, se il turismo corcieristico ha un vantaggio questo «è far conoscere una destinazione a chi quella destinazione non l’aveva presa in considerazione», spiega Giuseppe Melis, professore di Scienze economiche e statistiche all’università di Cagliari e autore alcuni anni fa di una ricerca (con altri due colleghi) sull’impatto delle crociere nei quartieri di Cagliari. In pratica, «i crocieristi che arrivano in città, senza sapere niente o quasi di Cagliari in poco tempo riescono a farsi un’idea di quello che la città offre. E quelle poche ore trascorse diventano un biglietto da visita per Cagliari». Quasi un investimento sul futuro, quindi. «Questa è un’ottima ragione per presentarsi come una città sicura, pulita, accogliente e ricca di servizi», spiega il docente. Che aggiunge: «Occorrerebbe progettare e realizzare una ricerca per capire il ritorno degli investimenti nel medio periodo. Senza, infatti, gli uni», ristoratori, albergatori, commercianti, «hanno tutti ragione a lamentarsi, e gli altri», le compagnie di navigazione, «a vantarsi». ( ma.mad. )

