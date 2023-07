«Il vero sondaggio è nelle urne» 

Non si sbilanciava un anno fa quando il suo gradimento era cresciuto di due punti percentuali rispetto all’anno precedente, non si impressiona neppure oggi che secondo il sondaggio del Sole 24 Ore è il terzultimo sindaco in Italia per gradimento dei cittadini. «Sono rilevazioni che permettono di fare una valutazione, noi come amministrazione stiamo lavorando costantemente. Dico solo che il vero sondaggio si fa il giorno delle elezioni, staremo a vedere», dice il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Cantieri e rifiuti

Gli analisti politici provano a spiegare la perdita di consenso invocando i grossi cantieri aperti tutti insieme in città, il waterfront di via Roma,la riqualificazione di viale Trieste, quella di viale Buoncammino, più il grandissimo cantiere (dell’Arst, non del Comune) per la realizzazione delle linea 3 della metropolitana leggera, che hanno creato più di un maldipancia tra i cagliaritani. «L’avevo messo in conto», dice Truzzu, «ma mi sembra assurdo per un’amministrazione decidere di non aprire i cantieri. Nel senso che scopo di un’amministrazione è proprio questo, cioè lavorare per migliorare le infrastrutture di una città e noi stiamo cercando di farlo. Naturalmente», aggiunge, «quando ci sono cantieri aperti in una città le difficoltà ci sono e sono da mettere nel conto. Noi continuiamo a portare avanti il nostro programma con l’obiettivo di migliorare le condizioni di Cagliari. Al netto di tutto, però, ribadisco che il sondaggio si farà il giorno delle elezioni».

Il “caso Fassino”

Per trovare il sindaco di Cagliari nella lista pubblicata dal quotidiano Sole 24 Ore bisogna scorrerla tutta, quasi fino in fondo: 85esimo posto su 87, per Truzzu. Gradimento 43%. «Ricordo che l’anno in cui Piero Fassino, sindaco di Torino, ha perso le elezioni contro Chiara Appendino era», sempre per la classifica del Sole 24 Ore, «il sindaco più gradito d’Italia, con oltre il 65 per cento. Ci sta», dice ancora Truzzu, «facciamo tutto per dare un contributo alla città, il mio obiettivo è quello di terminare i cantieri e vedere le opere finite per dare ai nostri concittadini e a chiunque la viva una città più fruibile e a misura d’uomo. Detto questo», conclude, «le rilevazioni ci stanno. I sindaci sono sottoposti al giudizio dei propri concittadini. E meno male che è così».

