«Il vero incubo dopo il 2027»  

Possono continuare ad aprire lettini e ombrelloni per altre tre estati, almeno fino a quando i Piani di utilizzo dei litorali non saranno approvati definitivamente in Regione. Tirano un sospiro di sollievo, i balneari della Gallura, dove si registra la più alta concentrazione di concessioni demaniali dell'Isola. Circa un migliaio, appese ai Pul di quasi tutti i Comuni costieri che navigano ancora, in via di redazione, tra le carte delle amministrazioni comunali, in attesa delle nuove linee guida regionali.

«Fino al 2027, ci sentiamo salvi ma, dopo, se non moriamo di Bolkestein, moriamo di Pul», esordisce il presidente dell'associazione di categoria Itb Sardegna, Francesco Gambella. Scongiurata, almeno temporaneamente, la minaccia di andare a bando per l’assegnazione delle concessioni turistiche e ricettive come indicato dalla direttiva europea Bolkestein, per effetto di una delibera dell’assessorato regionale agli Enti locali che proroga l'efficacia delle attuali concessioni per altri tre anni, a preoccupare gli operatori, sono i futuri Pul dei centri più importanti della Gallura.

I Pul

Se il piano del Comune di Arzachena, uno dei pochi in vigore, ha aperto alle varianti per riordinare le spiagge della Costa Smeralda e le modifiche lasciano ben sperare sulla distribuzione delle concessioni, spaventa quello di Olbia. Superato il primo step, con l’approvazione in Consiglio comunale a dicembre scorso, per l'avvio dell'iter per la sua adozione, secondo Gambella, «il Pul mette a rischio il 60 per cento delle attuali concessioni sulle spiagge olbiesi e le penalizza anche nella partecipazione ai futuri bandi». Non solo. «Così come concepito, il Pul olbiese, cancellando oltre la metà delle concessioni rischia di far lievitare le tariffe di sdraio e ombrelloni, a fronte di un'offerta più bassa con una domanda che rimane la stessa», aggiunge il presidente di Itb. Il taglio delle concessioni demaniali è dannoso anche per l’ambiente e i bagnanti: «Mentre con le concessioni il numero delle persone in spiaggia può essere limitato, eliminandole si aumenta il carico antropico, senza trascurare l'aspetto della sicurezza, gli stabilimenti sono un presidio con il loro personale di salvamento, che, però in Gallura, già da questa stagione alle porte, è messo a serio rischio dall'assenza di bagnini, almeno un centinaio in meno rispetto a quelli necessari a coprire tutte le strutture», ha concluso il rappresentante degli Imprenditori turistici balneari sardi.

