Il Vermentino Docg  che sfida il tempo e conquista il mondo 

Siddùra, la cantina che circa 15 anni fa è stata realizzata su quella “sella” da Nathan Gottesdiener, ha iniziato una non facile partita a scacchi con il tempo e l’uva. Un duello coraggioso e sulla via del successo quello sostenuto dalla longevità di un vino bianco, il Vermentino di Gallura. A confermarlo è l’entusiasmo con cui il mondo enologico internazionale oggi ha accolto questa gemma vitivinicola sarda. La prestigiosa rivista tedesca Meininger ha collocato Bèru, docg vendemmia 2015 della cantina di Luogosanto, tra i migliori 100 vini italiani. Per la Sardegna un primato, per Siddùra un’esclusiva. «L’annata 2015 è stata davvero eccezionale - racconta l’enologo di Siddùra, Dino Dini - durante quella vendemmia ci siamo resi conto che l’uva aveva raggiunto una maturazione e un quadro acidico assolutamente perfetti. Avevamo davanti a noi la migliore uva di quegli anni».

Luogosanto, roccia di una Gallura medievale e terra di mirabili vigne, è uno scrigno di antiche storie. Ha molto di quel castello dei destini incrociati caro a Italo Calvino. In questo borgo sorto quando i frati mandati da Francesco d’Assisi costruirono un convento nel tredicesimo secolo, il vino è un formidabile riflesso di questo intreccio di esistenze, concatenazioni di storie che tessono l’epopea di uno spazio affascinante. E vero. Come il suo vitigno principe: il Vermentino di Gallura.

La cantina

Tutto ha inizio su una spettacolare sella, siddùra da queste parti, disegnata sul granito dal vento di mare e dalle ere geologiche. Nathan Gottesdiener è una di quelle esistenze intrecciate capaci di colloquiare con una Sardegna silenziosa e autentica. E Bèru, Vermentino di Gallura docg che sfida gli anni, racconta molto bene questa affinità istintiva tra le pietre degli stazzi, la sensibilità di un imprenditore affascinato dall’Isola e dalla sua storia, e la vitalità di un vitigno che trova solo in questa terra la sua unicità strabordante di essenze solari e mediterranee.

La longevità

La forza di un vitigno

Dopo oltre un decennio quel vino si è dimostrato assolutamente perfetto, confermando quei profili organolettici di cui l’azienda aveva colto tutta la potenzialità. «Siamo nel 2023 e Bèru 2015 è stato inserito tra i migliori 100 vini italiani da una testata specializzata tra le più importanti al mondo - continua Dino Dini - questo per noi è un grande risultato». Imbottigliamento e poi un anno circa di affinamento in piccole botti di rovere francese per raggiungere la sua massima espressività. Bèru, quello stesso Vermentino longevo che nel 2019 aveva ottenuto la medaglia di platino Decanter World Wine Awards, uno dei concorsi più prestigiosi al mondo, con 97 punti su 100. «La strada imboccata è quella corretta - interviene Mattia Piludu, direttore tecnico - Siddùra intende produrre vini di caratura internazionale e questo riconoscimento arriva da un organo istituzionale di livello mondiale». Luca Vitaletti, agronomo, precisa anche che «Bèru non viene prodotto tutti gli anni ma solo quando ci rendiamo conto che le uve sono di qualità eccelsa». Un lavoro di squadra strategico grazie anche alla grande esperienza di Lino Cani, direttore commerciale dell’azienda.

La sfida

Vermentino di Gallura, Cannonau, Carignano, vini internazionali e un passito per una produzione di 300mila bottiglie con un record invidiabile di medaglie vinte nei concorsi internazionali più importanti: è questo il cammino di crescita che ha caratterizzato Siddura in questi 15 anni di passione per la vigna e per l’Isola. Quel sogno nato nel 2008 si è trasformato in una realtà vitivinicola dove innovazione e tradizione sono le chiavi del successo. Quaranta ettari di vigneto che danno vita a una collezione di dieci vini: i Vermentini di Gallura Spèra, Maìa e Bèru; il Cannonau rosato Nudo; i Cannonau – Doc e Riserva – Èrema e Fòla; i Carignano Bàcco ed Èstru; l’internazionale Tìros e il passito Nùali da uve Moscato. Una grande racconto dalla voce dei calici, qui a Luogosanto, dove i destini si incrociano e le vigne sanno di storia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

