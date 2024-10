Il Vermentino conquista i turisti 

Edizione record quella che brinda ai dieci anni di Benvenuto Vermentino!, manifestazione nata per promuovere l'eccellenza vinicola sarda, organizzata da Camera di commercio di Sassari e da Promocamera, con il contributo dell'amministrazione comunale e delle associazioni di categoria, e che per una settimana ha trasformato il centro storico in un percorso enologico tra musica e shopping night, e in un viaggio alla scoperta dei vermentini di Gallura, di Sardegna, della Liguria, della Toscana e della Corsica. Cento le cantine che hanno stappato le bottiglie del vino bianco in degustazione tra le vie nel cuore della città che, nel fine settimana, ha ospitato oltre duemila avventori.

Presenze record

«Annata da record che ha registrato presenze superiori del 30 per cento rispetto a quella precedente e che ha riempito la città oltre le aspettative, con ricadute ottime sull'indotto: ai turisti già presenti in città si sono uniti i wine lovers, gli amanti del turismo lento e del buon bere, che hanno fatto registrare il 95 per cento di riempimento delle strutture alberghiere», ha detto il direttore di Promocamera, Luigi Chessa. Ristoranti presi d'assalto con menù a tema e oltre 1.300 ticket staccati dai sei stand, sparsi per le piazze sabato sera, per degustare, con calice a tracolla, altrettante tipologie di etichette. Successo anche per la mostra dei prodotti dell'artigianato sardo, allestita al Museo archeologico: sessanta espositori da tutta l'isola hanno attirato circa duemila visitatori, raddoppiando gli ingressi della scorsa edizione.

La vigna in rotatoria

In occasione del decimo compleanno, il sindaco, Settimo Nizzi, ha dedicato alla manifestazione un nuovo toponimo: la rotatoria all'ingresso ovest della città si chiama rotonda del Vermentino. Piantumata con filari di vite circolari e rose rosse, la grande aiuola che accoglie i viaggiatori provenienti dall'alta Gallura è un omaggio all'identità del territorio e tra tre anni le piccole viti di uva fragola e bianca daranno la prima produzione. «Abbiamo pensato di realizzare un'opera permanente all'interno della rotatoria che da oggi sarà chiamata del Vermentino: Olbia città del vino e dell'olio, questo allestimento contribuisce a conservare nel tempo l'immagine della nostra città», ha detto il primo cittadino. «Come produttori siamo molto felici di questa iniziativa che consentirà ai visitatori che arrivano da questo ingresso di vedere che Olbia è veramente la città del vino», ha aggiunto la presidente del Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura docg, Daniela Pinna, che ha spiegato la scelta di adornare lo spazio con le rose (spagnole): «Fungono da spia che previene le malattie dei vigneti». Produttivi gli incontri d'affari per incentivare l'export del Vermentino gallurese, partecipate le visite alle cantine del territorio e le degustazioni tecniche tra cui quella che ha promosso il connubio ostriche di Gallura e Vermentino, che ha visto l'adesione di circa 150 curiosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA