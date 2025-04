Il verdetto Depardieu incombe su Cannes 

Il cinema è vivo «più vivo che mai», è resistente, è un’arte che abbraccia il mondo e Cannes è la sua vetrina con il numero record di film arrivati, quasi 3000 tra cui 1.127 opere prime e 156 paesi rappresentati. Cannes è anche il Festival che riflette i cambiamenti culturali e che è sotto osservazione per quello, a cominciare dal tema doloroso delle discriminazioni di genere e degli abusi sessuali. E non a caso la presidente Iris Knobloch si è affrettata a dire aprendo la conferenza stampa di Parigi sulla selezione 2025 che «Cannes ha preso atto con serietà e determinazione delle raccomandazioni» della commissione d'inchiesta dell'Assemblea nazionale sul #Metoo, giunte dopo 6 mesi di audizioni che ha concluso che nel mondo dell'intrattenimento gli abusi sessuali e psicologici, in particolare sulle donne, sono «endemici». Il primo giorno del Festival, il 13 maggio, sarà anche il giorno del primo verdetto sul processo a Gerard Depardieu.

Stelle ed esordienti

Nella line up di Cannes che inaugurerà il 13 maggio nel segno di Robert De Niro, Palma d'oro onoraria, e proseguirà con la star hollywoodiana Tom Cruise il 14 maggio con la premiere dell'ultima "Mission Impossibile: The Final Reckoning”, alcuni maestri ma anche generazioni giovani che si affacciano. Lo stesso film d'apertura, “Partir un jour” (Leave One Day) di Amelie Bonnin, è un debutto e non era mai successo che un film d'esordio aprisse Il Festival di Cannes. Un segno distintivo preciso.

La gara

In concorso, con l'Italia nel segno di Mario Martone e il suo film “Fuori” che racconta un pezzo di vita della scrittrice Goliarda Sapienza, conosciuta per “L'arte della gioia”, interpretata da Valeria Golino, ci sono veterani come i fratelli Dardenne, i registi belgi del cinema aspro e realistico, che puntano al record della terza Palma d'oro con “Jeunes Mères” e autori già decorati a cominciare da Wes Anderson che con “La trama fenicia” porta sul red carpet Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson. Quest'ultima avrà la ribalta anche con il film d'esordio “Eleonor the Great” che sarà in concorso a Un Certain Regard.

La giuria

Per il palmares che sarà assegnato il 24 maggio da una giuria ancora da rivelare salvo la presidente, Juliette Binoche, concorrono per ora 19 titoli, 6 dei quali diretti da donne.

I più attesi

C'è attesa per Jafar Panahi, il regista dissidente iraniano che non può uscire dal Paese e neppure girare ma che invece farà arrivare “A Simple Accident”. «Ci ha chiesto di non dire nulla del suo film», ha spiegato Fremaux, alludendo alle pressioni a cui era sottoposto. E poi “Eddington” di Ari Aster, la black comedy in formato western con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone; la vincitrice della Palma d'Oro 2021 Julia Ducournau che dopo “Titane” è in gara con “Alpha”, un nuovo folgorante personaggio femminile, 13 anni d'inquietudine ed è una dei 3 francesi in concorso con Cédric Klapisch e Hafsia Herzi (prima volta per la Palma con “La Petite Derniere”). Spiccano “Nouvelle Vague” di Richard Linklater con Guillaume Marbeck nei panni di Jean-Luc Godard e Zoey Deutch nei panni di Jean Seberg; e “Sentimental Value” di Jochim Trier.

