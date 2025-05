Il verde selvaggio invade la città 

Fiori secchi (a Su Siccu), aiuole dove l'erba raggiunge il mezzo metro (a Buoncammino), rami che si allungano pericolosamente sui pedoni (al Terrapieno), aree verdi appena nate all’interno di progetti di riqualificazione urbana dove la vegetazione è “selvaggia” (in via Dante). Premessa: di prati all’inglese se ne vedono tanti a Cagliari, è vero. Oltre ai parchi cittadini, anche le rotatorie sono quasi tutte perfettamente curate. Ma ci sono strade e quartieri in cui la manutenzione, per una ragione o per un’altra, scarseggia. «Il servizio funziona continuamente», premette l’assessora al Verde pubblico Luisa Giua Marassi. «Il mese di maggio è generalmente il più critico dal punto di vista della manutenzione del verde cittadino in quanto le imprese devono fronteggiare il termine del periodo delle potature stagionali e i primi sfalci in vista della stagione estiva. L’annata 2025 è stata caratterizzata da qualche precipitazione in più che, combinata a temperature elevate, ha comportato un proliferare della vegetazione superiore alla norma. Il servizio Verde pubblico e le imprese stanno intensificando gli interventi per risolvere le situazioni di criticità», aggiunge. Ma per i prossimi due mesi bisogna anche fare i conti con le risorse a disposizione: perché il vecchio appalto è ormai in scadenza, i fondi residui pochissimi, e finché non entrerà a regime quello nuovo, insomma, bisognerà stringere i denti.

La mappa

La geografia dell’erba incolta è varia e abbraccia in modo (democraticamente) trasversale i quartieri della città. In viale Colombo la tosatrice è stata passata di fresco sulla siepe, ma poi basta allungare lo sguardo per imbattersi in un piccoli angoli di “giungla”. Basta arrivare in piazza Marongiu Pernis per rendersene conto: lì il Comune aveva individuato un’area fitness, con vista panoramica sulla città. Quel progetto non è mai decollato perché l’area è a rischio frana: ma l’erba è cresciuta così tanto che in alcuni punti gli attrezzi sistemati dall’amministrazione comunale per la cura del corpo (che saranno trasferiti altrove) si perdono nella vegetazione.

In via Dante, forse, il caso più eclatante: lì dove sono da poco terminati i lavori di riqualificazione, le aree verdi dovevano essere parte determinate del restyling e invece le aiuole sono ricche di vegetazione che in molti punti invade la pista ciclabile da una parte e il marciapiede dall’altra. E poi ci sono le piccole terre di nessuno, le aiuole, spartitraffico, come in via Scano o in viale Colombo, solo per citare due esempi, dove si concentrano altre criticità. «In via Dante e viale Buoncammino non abbiamo ancora ricevuto la gestione del servizio», spiega l’assessora. In pratica, dopo la fine dei lavori di riqualificazione, il Verde non ha ancora ricevuto la gestione di quelle aree.

Le novità

«Ho chiesto di accelerare la consegna per iniziare la manutenzione», spiega l’assessora Giua Marassi. Dunque, dovrebbe essere questione di (poco) tempo prima di vedere gli operai del Verde anche in via Dante e viale Buoncammino. «Per il futuro, abbiamo chiesto che in ogni progettazione di opere pubbliche dove sia prevista una quota di verde siano accelerati gli iter per il rientro nelle manutenzioni in capo al Verde pubblico e, preliminarmente, sia consultato il nostro servizio».

