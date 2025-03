Il verde rinasce grazie ai cittadini 

Ecologia dal basso. Ambientalismo partecipato. In tanti a Tortolì piantano alberi e seminano aiuole davanti al portone di casa e c’è pure qualche azienda che sì, anche per una questione di immagine, si coccola piazze e piazzole dirimpetto la propria sede. Ma finora ogni attività è stata estemporanea. D’ora in poi la cura del verde sarà strutturata con un regolamento fresco d’adozione. Così la cittadina vuole sbocciare, con il Comune che chiama a raccolta privati, piccoli e grandi mecenati del verde a prendersi cura di fazzoletti di quartiere. L’iniziativa “Adotta un’aiuola” è promossa da Riccardo Falchi, consigliere comunale con delega all’Ambiente, che ha importato l’idea facendo tesoro dei viaggi per lavoro in Italia e all’estero.

Contro il degrado

«Confido molto nella partecipazione popolare. Abbiamo un bel po’ di aziende che ci hanno contattato manifestando la voglia di collaborare» afferma l’esponente dell’amministrazione Ladu. Il pilastro del nuovo decalogo è che cittadini, associazioni e aziende possono adottare un’aiuola, sistemare il verde e migliorarne il decoro. «Tra i cittadini - dice Falchi - abbiamo riscontrato la voglia di rendersi partecipi nell’abbellimento della cittadina, con particolare cura del verde. Ci sono già diverse persone, sia in forma singola che associata, che si occupano della manutenzione del verde, sebbene finora non sia stata una pratica strutturata. Ora possiamo ricevere le richieste e crediamo che questo accrescerà lo spirito di partecipazione». In linea con quanto accade altrove, il Comune omaggerà cittadini e aziende che adotteranno le aiuole con cartelli identificativi nei vari spazi. «L’idea mi è venuta girando nel resto d’Italia e all’estero dove si possono apprezzare le aiuole in cui viene evidenziato il partenariato con il Comune. Ci sono anche altre realtà in Sardegna che hanno un regolamento simile e adesso anche noi vogliamo introdurre in maniera ufficiale queste nuove pratiche».

Specie autoctone

A Porto Frailis, già da tempo, alcuni imprenditori curano in proprio le aiuole. «Ma mi aspetto un forte riscontro ovunque». Sul regolamento non figurano particolari vincoli. «Se non quello di tutelare le specie autoctone», precisa il consigliere di maggioranza. La partecipazione è allargata anche a scuole e associazioni di volontariato. «Potrebbe essere un’iniziativa utile anche per l’inclusione sociale, mentre per le scuole un importante processo di educazione dei ragazzi alla cura del verde».