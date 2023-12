Il verde pubblico? Un impegno personale  

Con pale e picconi, Mauro Usai, pensionato 72enne, sta dimostrando quanto amore e dedizione possano trasformare una semplice area in un’oasi verde. Succede a Guspini. Insieme alla moglie Maria Atzori e ad alcuni vicini di casa, Usai ha preso in carico alcuni spazi pubblici (310 metri quadri) nelle vicinanze dello stadio tramutandoli in un frutteto e mettendo a dimora quaranta piante. Gli interventi riguardano lo spiazzo tra le vie Laconi e Lussu, il vialetto laterale allo stadio e l’area libera in via Renzo Laconi. Il pensionato non si limita alla cura degli alberi ma si occupa anche del mantenimento del prato: la passione lo spinge a investire le proprie risorse nell'acquisto delle piante e nella cura costante.

Nespole, mandarini, mirti, mandorli, olivi, aranci, mandaranci, limoni, ciliegi, feijoa, fichi, nocciole, sorbo, melograno: la dotazione del frutteto è destinata ad aumentare. «Queste aree – racconta l’uomo – versavano in condizioni pessime: era un immondezzaio. Tempo fa ho iniziato a pulirlo e ora è arrivata la concessione ufficiale del Comune, che io e mia moglie ringraziamo». La manutenzione richiede due ore di lavoro con il tosaerba e 800 litri d’acqua ogni volta che si innaffiano le piante. Con Usai c’è il vicino Eligio Vaccargiu e a volte un altro, Ugo Esu, fornisce acqua dal suo pozzo artesiano mentre altri vicini, Francesca Liscia e Augusto Melis, collaborano nel mantenimento dell’area.

Le richieste

Tuttavia, i problemi non mancano: «Purtroppo – racconta Maria Atzori – alcuni cittadini non hanno rispetto e portano i cani a fare i bisogni nel prato d’erba». Altri passano con le auto nel lotto libero, usandolo come scorciatoia per lo stadio: «Ci vorrebbe uno sbarramento», chiede Usai. «Abbiamo bisogno di un allaccio idrico per dissetare le piante», aggiunge: «Non chiediamo altro. Ogni volta dobbiamo usare tubi di decine di metri collegati alle nostre abitazioni”.

L’area è stata concessa con una delibera di Giunta. «Siamo felici – commenta il vice sindaco Marcello Serru – che dei cittadini abbiano adottato quest’area. È un punto del programma elettorale che portiamo avanti grazie all’entusiasmo dimostrato da cittadini e associazioni».

Spese a carico

Il gruppo consiliare di minoranza aveva chiesto una revisione del regolamento per rimborsare le spese vive di gestione. «Ho visto questi alberelli crescere dal momento in cui sono stati piantati e questa azione dei cittadini è un bene per la comunità», dice Simona Cogoni, consigliera di minoranza che ringrazia Usai e gli altri per il loro lavoro.

