Il verde in periferia diventa curativo 

Piante, ambiente marginale e periferia: un connubio che a Guspini diventa prevenzione per la salute. Il paese del Linas è il primo in Europa a vedere il suo terzo paesaggio riconosciuto come spazio idoneo alla medicina forestale, trasformando un’area spontanea e spesso trascurata in una vera infrastruttura di benessere: questa zona diventa così la prima infrastruttura sanitaria in Europa di “verde funzionale”, equiparata alla medicina termale.

Il paesaggio

Guspini è il primo caso in Europa in cui la validazione di medicina forestale viene applicata a un contesto di “terzo paesaggio”, e non solo a foreste o parchi. Con questa espressione, introdotta dal paesaggista francese Gilles Clément, si indicano gli spazi lasciati ai margini dall’attività umana: terreni incolti, bordi strada, aree industriali dismesse o piccoli angoli urbani dove la natura cresce spontaneamente. Luoghi dove viene favorita la biodiversità: «Questi luoghi rappresentano ora un modello pilota per l'integrazione tra pianificazione territoriale e salute pubblica, offrendo un presidio di terapia forestale urbana per tutte le fasce d'età», spiega Daniela Ducato, coordinatrice del progetto e prima specializzata A.I.Me.F (Associazione Italiana di Medicina Forestale) in Sardegna.

Il progetto

Lo studio che ha portato alla validazione deriva da un progetto dedicato alla qualificazione dei percorsi di medicina forestale nel territorio, e si è attuato nella periferia del paese, nei pressi della zona Pip. La qualificazione di “Forest Bathing Center” del Terzo Paesaggio di Guspini è il risultato rigorosa indagine strumentale e di un campionamento clinico condotti sul campo secondo i protocolli internazionali dall'équipe tecnica dei medici di A.I.Me.F. del cui comitato scientifico è presidente Giovanna Borriello, neurologa, responsabile del centro di riferimento per la Sclerosi Multipla dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma.

Il monitoraggio, durato due anni, è stato realizzato da un team multidisciplinare: «Abbiamo realizzato una mappatura chemiotipica dell’aerosol bioattivo – spiega Ducato – risultata particolarmente efficace per la preservazione dell’efficienza neurocognitiva, per il potenziamento della sorveglianza immunitaria e per il recupero dallo stress post-traumatico», aggiunge Ducato.

Il progetto è ora parte integrante della documentazione del Comune, che riconosce l’area come spazio qualificato per iniziative legate alla medicina forestale. I risultati completi dello studio saranno presentati pubblicamente ad aprile. Come ricorda l’assessora al patrimonio, Stefania Atzei: «Il progetto iniziò nei nostri giardini pubblici di via Marconi con l’intento di unire benessere, salute, tempo libero e attività produttive. Ora, con questa validazione, i benefici saranno alla portata di tutti».