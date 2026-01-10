Il verde coprirà gli angoli del degrado 

Non un semplice “abbellimento”, ma un progetto di verde urbano pensato pianta per pianta. La riqualificazione dei viali alberati, approvata dalla Giunta Sanna su proposta dell’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, nasce da un’analisi dello stato di fatto: formelle vuote, alberi mancanti, essenze disomogenee, ristagni d’acqua e lunghi tratti di via Cagliari e viale Diaz privi di qualsiasi continuità verde. Ora, con un investimento da 445mila euro, il Comune punta a ricucire questi vuoti attraverso una visione complessiva. Il progetto, affidato all’architetto Gianluca Boasso, si articola in interventi mirati, ciascuno pensato in relazione al contesto ma parte di una strategia coerente.

Il progetto

È il caso dell’area della palestra dei bocciofili, oggi segnata da asfalto e aiuole disordinate: qui il bordo di via Cagliari viene completamente ripensato, con formelle razionalizzate, alberature riposizionate in modo ordinato e l’inserimento di arbusti bassi e superfici drenanti capaci di restituire continuità e decoro allo spazio urbano. Il verde accompagna il marciapiede e definisce lo spazio, migliorando sia l’impatto visivo sia la qualità dell’ombra lungo il percorso pedonale. Poco più avanti, tra il giardino del Tribunale e le scale del liceo “De Castro”, il verde diventa elemento di connessione tra quote diverse, «accompagnando le scale e trasformando un passaggio anonimo in uno spazio urbano più leggibile e decoroso. Anche qui la scelta delle essenze e dei materiali punta alla durabilità e alla riduzione della manutenzione, con superfici permeabili pensate per reggere meglio piogge e usura», si legge in una relazione. Il terzo intervento, all’incrocio tra le vie Cagliari e Gramsci, ha un duplice obiettivo: «Da un lato migliorare il colpo d’occhio, dall’altro mettere ordine in uno spazio oggi caotico. Le alberature sono studiate in modo da non ostacolare la visibilità, mentre arbusti e tappezzanti disegnano isole verdi compatte, capaci di eliminare le attuali superfici degradate e le pozzanghere che si formano nelle formelle vuote».

Scuola

A questo si aggiunge il progetto per il giardino della scuola media “Alagon”, in viale Diaz, che le carte descrivono come un vero ripensamento dell’area: più alberi, maggiore ombreggiamento, superfici permeabili e un assetto complessivo pensato per rendere lo spazio più ordinato e fruibile, non solo per gli studenti ma per il quartiere. «Siamo felicissimi di questa iniziativa – afferma Blanche Marie Rita Sanna, dirigente dell’Istituto comprensivo 3-4 – perché il giardino della scuola media di viale Diaz potrà diventare un angolo bello e riconoscibile della città, più curato e finalmente più fruibile».

I commenti

«Non sarà solo una riqualificazione – sottolinea l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda – ma un passo importante e concreto verso una città più sicura, più bella e vivibile per tutti». Per quanto concerne la manutenzione, è in fase di definizione, così come per le altre nuove aree verdi cittadine. L'iniziativa, intanto, riscuote consensi tra chi vive quotidianamente via Cagliari.

Monica Pais, titolare della clinica veterinaria Due Mari, non ha dubbi: «Ben venga qualsiasi iniziativa che renda la città più curata. In via Cagliari oggi ci sono tratti davvero indecorosi, con formelle che diventano pozzanghere, piante scollegate tra loro e molte essenze ormai secche, che finiscono per rovinarsi a ogni parcheggio».

RIPRODUZIONE RISERVATA