Il vento spazza le casette di Natale 

Carbonia e buona parte del Sulcis nella morsa del maltempo. Tanti i danni e super lavoro dei vigili del fuoco e delle associazioni di protezione civile.

Le casette

Prima dell’alba, le potenti raffiche di vento hanno smantellato alcune casette in legno del mercatino di Natale che Consorzio fieristico sulcitano e Comune di Carbonia hanno allestito in via Manno. Strappate dall’ancoraggio, una è stata capovolta l’altra reclinata. Gli operatori del Consorzio sono intervenuti a tempo di record e hanno risistemato casette, impianti e luminarie. «Gli espositori non hanno perso le merci e alla fine i danni sono stati limitati – sottolinea il presidente del Consorzio Mauro de Sanctis – da oggi le attività riprenderanno». Danni ingenti li ha subiti invece poche dopo il proprietario di un’imbarcazione che nel porticciolo di Sant’Antioco (dove ieri è stato annullato lo spettacolo dei bambini) è stata affondata dal moto ondoso. Sempre nella cittadina lagunare i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza una canna fumaria. Intervento analogo poco dopo a Calasetta.

Gli interventi

Le segnalazioni al 115 (intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco da Cagliari) a Carbonia sono state numerose. Diverse hanno riguardato il distacco di cartelloni pubblicitari. Altre per cornicioni pericolanti in via Dalmazia e in centro, coperture di tetti di garage in lamiera in periferia e a Cortoghiana, rivestimenti in rame di grondaie e balconi. Le telefonate hanno riguardato anche la precarietà di alcune antenne televisive: interventi in via Lubiana e in via Copernico dove è caduti un palo della luce. Tutte situazioni di estremo pericolo. Nel primo pomeriggio, poi, una folata più potente delle altre si è abbattuta nell’impianto sportivo “Dettori” di via Balilla: il vento ha sollevato il pesante materasso utilizzato per il salto in alto, di solito posto ai margini del campo di calcio, e lo ha scaraventato sino alla recinzione della struttura sportiva. Le squadre di protezione civile si sono dovute spostare anche nelle frazioni: a Bacu Abis il vento ha sradicato il grande albero di Natale allestito davanti alla circoscrizione (intervenuti la Protezione civile Athena) e ha spezzato, facendolo ricadere sul marciapiede, un grosso ramo nel viale Santa Barbara. Un altro albero è stato spezzato più avanti.



