Il vento padrone a Quartucciu 

Nella pista di Quartucciu volano Frattaroli, Marcello e Sagheddu. Seppur condizionati dal forte vento, ormai una costante in Via delle Serre, si impongono in scioltezza nelle rispettive gare veloci. L’azzurrina Elisa Marcello (JF, Valeria) corre i 100 m nella serie migliore e mette in fila le avversarie col buon 11”68 purtroppo irregolare (+3,4 m/s). Dopo un’ora e mezzo, instancabile come suo solito, è al via dei 400 assieme alla campionessa italiana Allieve 2024 indoor dei 400 Indoor, Laura Frattaroli (Tespiense) che con un finale esplosivo si aggiudica la gara e sigla col tempo di 55”26 il suo nuovo record.

Il nuorese Elias Sagheddu (Delogu Nuoro) campione italiano Assoluto 2022 di lungo, ritorna in pista e, partendo in una serie senza accrediti, stravince i 100 metri in 10”79 (vento +3,7 m/s).

A Sassari con condizioni meteo migliori, sui 200 metri in evidenza Emanuele Perra (JM, Riccardi Milano) che corre in 21”73 (+1,1) e sbriciola il suo precedente pwersonale (22”04), poi Emma Manconi (JF, Ichnos) prima in 25”64 (-0,1) nuovo personale outdoor il minimo per gli italiani.

