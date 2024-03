Il vento nelle mani di Gianluca primo assoluto nell’Open Skiff 

Stavolta ha messo in fila 82 avversari. Gianluca Pilia, 13 anni, di Tortolì, ha vinto la regata nazionale Open Skiff che si disputata domenica scorsa a Taranto. Il timoniere, tesserato per il Circolo Nautico Arbatax, si è preso il primo posto vertice della classifica Under 16 con il vantaggio di 13 punti sul romagnolo Federico Poli (Rimini). Pilia è campione italiano in carica della categoria Under 15 Open Skiff, titolo conquistato ad agosto a Ravenna. In autunno l’atleta, al quale il Comune ha conferito il titolo di sportivo dell’anno di Tortolì, ha trionfato a Santa Marinella, nel Lazio, nella Coppa dei campioni, regata a cui hanno partecipato i primi 10 del ranking nazionale. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA