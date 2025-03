Il vento gira il semaforo: 554 a rischio  

Un weekend con potenziali pericoli per la circolazione: sulla statale 554, arrivando da Dolianova in direzione del cimitero comunale di Monserrato, il semaforo è rimasto completamente girato verso destra per alcuni giorni, tra la fine della scorsa settimana e l’inizio di quella attuale.

Da accertare le cause dell’anomalia. L’ipotesi più probabile è l’allentamento della struttura, con il forte vento dei giorni scorsi che avrebbe fatto il resto. A segnalare il pericolo, anche sui social, sono stati tanti automobilisti, che hanno invitato tutti a prestare la massima attenzione, considerando l’enorme quantità di traffico giornaliero in quel punto, dove spesso e volentieri si sono verificati incidenti. Dal Comune fanno sapere che le segnalazioni all’Anas, che ha la competenza sulla 554, sono cominciate venerdì. I disagi si sono conclusi ieri, con l’intervento che ha rimesso la segnaletica luminosa nella giusta direzione. (d. l.)

