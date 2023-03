Il vento fa danni, crolla il vecchio pino a Sedda Ortai 

In città esplodono le condotte e cadono gli alberi. Dopo la perdita nella rete idrica in viale della Resistenza che mercoledì mattina sino a tarda sera ha lasciato migliaia di cittadini della parte sud occidentale del tessuto urbano a secco, (disservizio riparato entro le 18 dalle squadre di pronto intervento del gestore idrico), con gravi disagi che si sono ripercossi anche alla circolazione a causa dei necessari lavori di riparazione sulla strada, ieri è toccato a viale Trieste dove questa volta i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in casa della Forestale per via di un albero pericolante.

L’intervento ha imposto la chiusura di una carreggiata della via Trieste, dove si è creato un imbuto di auto per l'inteso traffico di mezza mattina con le macchine incolonnate: da una parte quellr in ingresso verso il centro città, e dall'altra quelle dirette in viale Segni. I vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro sono intervenuti per la messa in sicurezza con l’ausilio di un’autogrù.

I pompieri hanno tagliato un albero che risultava evidentemente danneggiato dagli ultimi giorni di forte vento che hanno sferzato tutta l’Isola e non hanno risparmiato nemmeno la città di Nuoro.

Diversi gli interventi sul verde urbano nei giorni scorsi, dalla periferia al centro cittadino. In viale Trieste i pesanti rami della pianta a dimora nel cortile del comando della Forestale minacciavano prima di tutto i pedoni sul marciapiede nel lato della chiesa di San Giuseppe, e poi le auto che transitavano.

Danni simili anche al Monte Ortobene dove però in questo caso la forza del vento, a Sedda Ortai ha abbattuto uno dei pini decennali tra i più vecchi della montagna.