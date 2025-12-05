VaiOnline
questa sera, alle 21, a Cagliari
05 dicembre 2025 alle 01:11

Il vento di Alice al Teatro Massimo 

Prosegue al Teatro Massimo di Cagliari il cartellone della grande Musica d’autore che dopo i concerti di Elio, Finardi, Ron, porta in scena stasera (alle 21) un’artista raffinata e sensibile come Alice.

Un concerto intimo e profondo, che offre un’immersione nel suo universo artistico, un viaggio sonoro e poetico attraverso le canzoni più significative della sua carriera, che riflette la sua continua ricerca di contenuti esistenziali, spirituali e culturali. Oltre ai brani tratti dalla sua vasta produzione, Alice rende omaggio ai grandi maestri della canzone d’autore italiana. Con una sensibilità unica, si fa interprete di opere indimenticabili firmate da Franco Battiato, Fabrizio De André, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Ivano Fossati, Juri Camisasca e Paolo Di Martino.

