Il vento del nord ghiaccia la Sardegna 

L’inverno è arrivato anche in Sardegna. Fa la sua apparizione con qualche settimana di ritardo dopo un autunno prolungato che ha portato temperature miti per Natale e sino all'Epifania. Da domenica sera però anche l'Isola si trova interessata da un nuovo fronte artico che ha riportato la neve sugli 800 metri. Secondo le stazioni di rilevamento di Baku Meteo ieri notte si sono depositati al suolo circa 2-3 centimetri sopra i 1200 metri e un velo di neve dagli 850 metri nei rilievi del Nuorese.

I fiocchi bianchi in arrivo anche in Ogliastra visto che le temperature sono destinate ancora a scendere. A causa della nuova perturbazione arrivata dal nord Europa la Sardegna deve fare i conti con un'ondata di gelo improvvisa che ha fatto abbassare le temperature di circa 8-10 gradi, mandando la colonnina di mercurio sottozero nelle zone più interne e più alte.

Il servizio meteoclimatico della Regione ha previsto per oggi cielo nuvoloso con isolate precipitazioni. «Nevicate a partire dai 600 metri. Gelate mattutine nelle zone interne». E per domani è previsto un ulteriore calo delle temperature mentre da giovedì è stato annunciato un lieve aumento. Venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali, sino a burrasca sulle coste esposte al maestrale e in particolare alla tramontana con possibili mareggiate. Le condizioni meteo-marine hanno allungato lo stop ai collegamenti con la Corsica, tra Golfo Aranci e Porto Vecchio. La nave Zaza della Moby è ferma a Olbia dal 7 gennaio.

