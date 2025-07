Il vento alimenta le fiamme: in cenere le rotoballe di fieno 

Pomeriggio rovente nelle campagne tra Decimoputzu e Uta. Le prime avvisaglie sono arrivate intorno alle 13 di ieri, attraverso le radio della protezione civile, dove sono stati annunciati incendi in diversi punti. A Fanaris, località in territorio di Decimoputzu, sul confine tra Vallermosa e Siliqua, un pericoloso rogo. Le fiamme, d’indubbia origine dolosa, sono state appiccate lungo la strada tra Vallermosa a Decimoputzu. Il forte maestrale ha rapidamente alimentato l’incendio, estendendolo nei campi di foraggio, dove si trovavano numerose rotoballe pronte per il ritiro. Per molte di queste non c’è stato scampo, in un attimo sono state avvolte dal fuoco. L’intera zona è stata coperta da una densa nube di fumo, che ha reso l’aria irrespirabile.

I vari residenti e allevatori della zona, appena capito ciò che stava accadendo, si sono prodigati con i mezzi agricoli e le pompe d’irrigazione per proteggere i loro poderi. Ma a mettere in sicurezza le case e le aziende, appena sfiorate dalle fiamme, è stato l’intervento delle squadre antincendio di Forestas, della protezione civile di Assemini e San Sperate, dei barracelli di Uta e Vallermosa, dei vigili del fuoco e degli agenti del Corpo Forestale di Uta, che hanno coordinato le operazioni di spegnimento, supportati dai colleghi di Villacidro. Il rogo, che ha incenerito oltre quattro ettari di macchia e campi, è stato messo in sicurezza dopo alcune ore.

Appena completate le bonifiche, gli agenti della Forestale hanno spostato le squadre dei barracelli di Uta e della protezione civile Orsa, di Assemini, nella località Santa Maria, di Uta, dove si era appena sviluppato un secondo incendio. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, a protezione delle numerose abitazioni della zona. Anche qui sono andate a fuoco diverse balle di foraggio e alcuni ettari di campi. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA