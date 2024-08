Il vento “aiuta” i kiwi 

barcellona. Il match race di Luna Rossa contro American Magic è stato cancellato ieri per mancanza di vento così come quello tra Emirates New Zealand e Orient Express. Ma quella sarebbe stata una regata “fantasma” come quella con Ineos Britannia, perché il defender è stato costretto a dare forfait per i danni all'AC75 provocati dall'incidente di giovedì a tarda sera durante la manovra per tirare a secco l'imbarcazione, provocato dal collasso dalla gru.

Sfida rimandata

Doveva essere un test importante per il team Prada Pirelli contro gli statunitensi di American Magic, principali rivali del Round Robin eliminatorio della Vuitton Cup, che hanno dimostrato un grande potenziale, ma con risultati discontinui. È stata loro l’unica sfida conclusa ieri, con gli svizzeri di Alinghi, dopo il countdown più volte rinviato per il debole vento fra i 4 e i 9 nodi. Alla pre-partenza gli svizzeri si sono “impantanati” e il vantaggio di American Magic è arrivato a un quarto d’ora, salvo precipitare nell’ultimo dei 4 lati (e non 6, su percorso ridotto).

Intanto l'incidente di New Zealand rischia di avere conseguenze importanti in vista delle regate di Coppa America. «Abbiamo valutato i danni e cominciato la riparazione», ha spiegato il ceo, Grant Dalton. «Ci sono alcuni danni strutturali alla poppa, però quello principale è alla chiglia. Durante la notte questa zona è stata eliminata e la riparazione è cominciata, significa che dovremo costruire un altro pezzo della barca». «È troppo presto per dire quando torneremo a navigare», ha avvisato il boss di New Zealand. La prima giornata di recupero è prevista per lunedì. Oggi Luna Rossa dovrà vedersela con i britannici di Ineos.

