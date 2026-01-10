Il vento abbatte tre pali a San Gavino, passanti in pericolo 

Il forte vento di ieri ha causato problemi in diversi centri del Medio Campidano, in particolare a San Gavino e a Guspini. A San Gavino, in via Tommaseo, tre pali della linea telefonica sono caduti sulla carreggiata. Nessun ferito, malgrado il fatto che i pali sono nel tratto che da via Dante porta al liceo “Marconi-Lussu”: gli studenti erano in classe. I vigili del fuoco di Sanluri e la Polizia locale hanno messo in sicurezza l’area. Una delle prime segnalazioni è partita dalla consigliera comunale Silvia Mamusa: in attesa dei soccorsi, assieme ad altre persone ha evitato il passaggio di pedoni e mezzi. Non è il primo caso: alcuni mesi fa un lampione era crollato su un’auto in sosta in via Trento, all’angolo con via Zara. Nel paese ce ne sono altri pericolanti e un anno fa un palo si è schiantato sulla strada in via Po. Qualche mese fa un altro crollo in via Foscolo, all’ingresso della scuola media. Ogni volta, per fortuna, non ci sono stati feriti.

Danni a Guspini

Il maestrale a quasi 75 chilometri orari ha creato emergenze anche a Guspini. In piazza XX Settembre il pacco-dono simbolo delle feste natalizie si è rovesciato, generando panico fra i passanti. In via Romagnoli 38 una grondaia e un tubo pluviale sono caduti sulla strada. In viale di Vittorio alcuni grossi rami si sono staccati dagli alberi, ostruendo la carreggiata. Nel campo sportivo dell’oratorio in via guido Rossa è caduto un faro dell’illuminazione. I vigili del fuoco di Sanluri hanno ricevuto oltre sessanta chiamate.

