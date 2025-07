Il vento abbatte i rami dei ficus in piazza Porta Nuova  

In piazza Porta Nuova a Sanluri, il salotto buono della città, sono stati abbattuti diversi rami di ficus. Danni provocati dalle forti raffiche di vento, non si esclude la complicità delle escursioni termiche a causa delle alte temperature registrate di questi giorni. Di buon mattino l’allarme e l’arrivo immediato dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Il Comune ha provveduto a transennare l’area, in attesa di verificare gli interventi opportuni. Fortunatamente è successo di notte, quando la piazza era deserta, mentre di giorno le numerose panchine ospitano in particolare anziani, pendolari dei bus di linea, ma anche famiglie con bambini. «Subito abbiamo messo in campo – dice il sindaco, Alberto Urpi – una diagnosi delle situazioni più critiche, affidata a un agronomo. Un atto necessario per capire quali azioni intraprendere per la tutela di piante bellissime, simbolo del luogo». L’ex primo cittadino, Antonello Mancosu, ricorda: «Hanno oltre 50 anni di vita, abbelliscono il posto, oltre ad essere accoglienti in quanto ombrelli sopra le panchine. Circa 20 anni fa, un ramo era crollato, anche allora senza gravi conseguenze per le persone. Sono campanelli d’allarme, che fa ben il sindaco a non sottovalutare. Una soluzione potrebbe essere quella di puntellarli, una tecnica diffusa». ( s. r. )

