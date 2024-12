Il vento abbatte due tralicci: l’Enel scongiura il black out 

Il maltempo abbatte due tralicci dell’elettricità nelle impervie montagne tra Bindua e Nebida, ma Enel corre ai ripari prevenendo il rischio di un blackout a Buggerru. «I tralicci – dice la sindaca Laura Cappelli – sono stati abbattuti in una zona inaccessibile, pertanto l’intervento di ripristino è particolarmente articolato e complesso in quanto l’area è raggiungibile solo tramite l’elicottero» Fortunatamente, la linea messa fuori uso non è l’unica a sostenere il paese: «Il nostro territorio è alimentato da una doppia linea, quella in funzione, e attualmente stabile, proviene da Fluminimaggiore – continua Cappelli – per evitare qualsiasi imprevisto, che potrebbe lasciare al buio il paese, Enel, a scopo precauzionale, ha installato due grossi gruppi elettrogeni davanti al porto, pronti a entrare in funzione in caso di necessità». Circa dieci anni fa, nei giorni tra Natale e Capodanno, si era già verificato un episodio simile: la caduta di un traliccio aveva lasciato il paese senza energia elettrica per quarantotto ore. Anche in quella circostanza, Enel aveva sopperito con l’invio di alcuni generatori di elettricità, ma ciò era avvenuto dopo l’incidente. Stavolta l’Enel ha evitato che il paese restasse al buio. A breve ci saranno dei nuovi lavori per sistemare la linea per evitare che in futuro si verifichino altri disagi, come il sovraccarico che si è verificato nelle giornate a ridosso di Ferragosto dell’estate scorsa.

